Film: Kvinnans skrik i rymden

Det är en stark berättelse. Vilandes på fundamentala och urgamla berättartekniker och mytologiska bilder av människans ständiga sökande efter liv i universum. Är vi ensamma här ute? Finns det liv efter detta? Och hur skulle vi motta nyheten om att andra varelser från yttre rymden besöker oss?

Den viktigaste frågan återstår dock. Inte sedan Ridley Scotts moderna filmklassiker "Alien" från 1979 har det varit så många kvinnor på vita duken som stått allra längst fram och ställt de viktigaste frågorna. De senaste årens blockbusters har inte varit rädd för att använda en kvinna som ledande protagonist. Frågan är huruvida kvinnans roll i denna mansdominerande filmgenre, science-fiction, gör sig gällande?

Frågan lämnar oss ofta utan svar, eller i vilket fall något tveksam. Är hon antingen en åskådare som förstrött tittar på när filmens huvudkaraktär går genom eld och vatten för hennes skull? Eller är hon en hårdhudad Löjtnant Ripley (Sigorney Weavers karaktär i Alien) eller är hon en Amy Adams? Som till en början i "Arrival" ger en skör gestaltning av Louise Banks, en lingvist och högskoleprofessor som tvivlar på sin framgång.

I Stephen Mulhalls multifunktionella essä "In space, no one can hear you scream: Acknowledging the human voice in the Alien universe" driver Mulhall frågan om kvinnans röst i science-fiction filmer och berättelser till sin absoluta spets. Och det är högst intressant att applicera frågeställningarna på "Arrival". I Mulhalls text finns ett fokus på den underminerade kvinnliga rösten och dess betydelse för science fiction genren.

När Amy Adams tystlåtna och blyga karaktär äntrar scenen för första gången i stillsamma och långsamma bilder, lyckas vi skönja en framtid som är beroende av tidsbundenhet, hierarki och stereotypiska mans och kvinnoroller. Snabbt förändras den klichéartade bilden av kvinnans tystlåtenhet på film när hon för första gången låter sin röst bli hörd inne i det beryktade rymdskeppet.

I ett initialt skede har Adams den mest passiva och tystaste rollen av dem alla. I den första delen av filmen personifierar Adams det kyliga avståndet mellan könsrollerna, likväl som hon representerar det tysta och svarta tomrummet utanför hennes arkitektritade granitgråa husbygge. I den andra delen av filmen växer hon med uppgiften som filmens starka protagonist och där hennes tysthet växer till filmens enda homogena röst som gör skillnad på liv och död. Och nu lyssnar alla med spända öron på vad som komma skall.

Det här ihärdiga ignorerandet av Adams röst fortsätter att sätta en provokativ prägel på relationen mellan politiker och manskapet som utgör mänsklighetens hopp. Adams roll som underordnad medlem av räddningsaktörerna gör att hennes karaktär får utrymme att växa under dramats gång.

Men, som Stephen Mulhall poängterar, så ställs även frågan om den metafysiska relationen mellan själva rymdmonstret och Adams på sin spets. Där sabotaget av hennes enträgna försök till att göra sin röst hörd från de manliga huvudrollsinnehavarna under den första delen av filmen, kan detta ses som ett onödigt och dumdristigt agerande. Men det är Adams krampaktiga tystnad som håller henne vid liv när hon ensam och ansikte mot ansikte möter monstret i slutet av filmen.

"Arrival" är en film att bli underhållen av, men där den analytiska diskussionen rörande kvinnoroller och dess användande av rösten aldrig förut varit så påtaglig för debatt. Hur ska vi ha det i framtiden på biorepertoaren?

Måste kvinnor fortfarande höja sin röster för att höras på film? Eller är det fortfarande som så, att i rymden kan ingen höra dig skrika.