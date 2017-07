Flykt i fokus på Almedalens kulturprogram

Integration, rasism och flykt är ämnen som återkommer bland de författare, konstnärer och kulturarbetare som deltar i årets upplaga av Almedalsveckan. Asylrättsjuristen och författaren Viktor Banke har under de senaste åren företrätt ett hundratal asylsökande. I Almedalen hoppas han kunna bidra med kunskap från ett juridiskt perspektiv, något han har saknat i de politiska diskussionerna.

– Nu låter jag som en advokat, men oavsett var man står i sakfrågan så saknas det, fortfarande, ett beaktande av den komplexitet som omgärdar den här frågan, säger han.

I boken "Andrum – om stölden av en flyktingkris och om de bestulna" får vi möta några av asylrättsjuristen Viktor Bankes klienter och får genom dem en inblick i flykten till Sverige och den asylprocess som följer. Det handlar till exempel om hur svårt eller enkelt det kan vara att bevisa sina skyddsskäl. Banke poängterar att det inte går att ge en rättvis bild över alla som kommer hit, men att det är en betydelsefull inblick i några av personernas liv.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att göra det här skeendet begripligt. Både genom att sätta människan i centrum, men också genom att förklara juridiken, säger Viktor Banke, som blivit ett uppmärksammat och framträdande namn i flyktingdebatten.

Boken är också en betraktelse över hur politiken och den offentliga debatten förändrats sedan 2015.

– Det är ett välbehövligt perspektiv för människor som vill försöka förstå vad det är som hänt under de här åren; hur den här omsvängningen kom till, varför den ansågs nödvändig och framför allt hur den påverkar människor, säger han.

Viktor Banke lyfter fram åttaåriga Jalal från Irak som ett exempel, den första av hans klienter att få beslut enligt den nya lagen om familjeåterförening. Han kom tre veckor för sent. Föräldrarna är därför kvar i Irak och Jalal är placerad i ett familjehem.

Flykt- och mångfaldsfrågor präglar inte bara boksamtalet om "Andrum" utan återkommer i kulturprogrammet under Almedalen. I samtal om hur kulturinstitutionerna kan gå från ord till handling när det gäller mångfaldsarbete, i en fotoutställning med mobilbilder från människors flykt till Sverige, i seminarium om museers roll i integrationsfrågor och i en debatt om konstens betydelse för det fria ordet. För att nämna några.

– Kulturen är ju ofta en spegel av samhället, så det känns ganska naturligt. Sverige går ju igenom någon slags förändring där man diskuterar de här frågorna väldigt mycket, säger Viktor Banke.

_______________________________________________

FAKTA: Mer kultur i Almedalen

Fotoutställningen "I telefonen finns hela människan"

Konstnären Henrik Teleman har samlat in mobilbilder från flyktingar för att visa hur de levde innan de var tvungna att fly. Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i projektet.

Ökad mångfald – hur går vi från ord till handling?

Myndigheten för kulturanalys presenterar rapporten "Vilken mångfald?" om kulturinstitutionernas mer eller mindre lyckade satsningar. Författaren Qaisar Mahmood och Riksteaterns vd Magnus Aspegren, bland andra, deltar i paneldiskussion.

Författarsamtalet "Det svenska hatet – en berättelse om vår tid" Hur kunde två hatfyllda rörelser – den militanta islamismen och de islamfientliga organisationerna – få så stor makt att påverka det offentliga samtalet? Den frågan ställer journalisten och författaren Gellert Tamas i sin nya bok.

Svenska museers arbete med flykting- och integrationsfrågor – vad kan bli bättre och vilka resultat har nåtts?

Företrädare för olika svenska museer, som Jamtli och Arbetets museum, diskuterar.

Vilka är gatupojkarna som lever utanför systemet?

Samtal med journalisten Katia Wagner om hennes uppmärksammade reportagebok "Pojkarna och de ensamma poliserna". En berättelse om den växande skara pojkar och unga män som lever sina liv på Stockholms gator.

"Tell the world I'm not a terrorist, but a journalist working for the truth – yttrandefrihet för vem?"

Juristen Madelaine Seidlitz och journalisten Sakine Madone, med flera, i diskussion om hotet mot det fria ordet.

"Teaterföreställningen "Kality".

Journalisten Martin Schibbye har samlat in vittnesmål från fångar eller före detta fångar på Kalityfängelset i Etiopien. Berättelserna vävs ihop med Martin Schibbyes egna minnen från tiden i Etiopien. Uppsättningen är producerad av Riksteatern, i samarbete med Amnesty, och turnerar Sverige runt.