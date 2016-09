Guldkantat toabesök på Guggenheim

Få toalettstolar har blivit så uppmärksammade som den som ställs ut på Guggenheimmuseet just nu. Möjligtvis Marcel Duchamps porslinsurinoar på Society of Independent Artist-utställningen i New York 1917, även om den inte var fullt så förädlad som Guggenheims variant.

Den italienske konstnären Maurizio Cattelans toalettstol är gjord av 18 karats guld och fullt funktionell. De konstälskare som önskar besöka den får finna sig i att locket är tungt att lyfta samt att en vakt står utanför dörren, i övrigt är det fritt fram att uträtta sina behov med guldkant.

Verkets titel och innebörd? Tolkningen är fri utefter den lilla skylt som sitter uppsatt utanför toaletten: "America". (TT)