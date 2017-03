Hackare tog bort hans bok

Den amerikanske historikern och författaren Timothy Snyder tror att ryska hackare låg bakom raderingen av hans senaste bok "On tyranny" från brittiska Amazon. Bilden av Snyders bok var helt plötsligt ersatt med en icke-existerande bok av en "Timothy Strauss", som sades innehålla "lessons to make world great again" (sic) skriver The Guardian.

Idén om att "göra världen stor" igen, har använts som slogan både av Donald Trump och Vladimir Putin. Timothy Snyder säger till tidningen att han tror att ryska hackare vill visa sitt stöd för Trump efter dennes motgångar i den amerikanska kongressen

– Ryssarna har visat en tendens att hoppa in och stödja honom vid sådana tillfällen, säger Snyder.

"On tyranny" handlar om hur medborgare kan göra motstånd mot förtryckande regimer. Efter larm från förlaget har brittiska Amazon återställt sin information om boken. (TT)