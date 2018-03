Han Kang nominerad till Bookerpris

Sydkoreanska Han Kang och ungerske László Krasznahorkai finns med bland de nominerade till årets internationella Bookerpris. Att båda har vunnit priset tidigare gör dem till inofficiella favoriter inför prisutdelningen den 22 maj.

Man Booker International Prize offentliggjorde på måndagen den långa nomineringslistan till årets pris. 13 internationella författare finns med på listan, däribland Han Kang för "The white book" – en bok som skildrar sorgen då författarens syster dog, bara två timmar efter födseln – samt den ofta Nobelpristippade Krasznahorkai för "Megy a világ" ("The world goes on").

Övriga nominerade är: Laurent Binet, Javier Cercas, Virginie Despentes, Jenny Erpenbeck, Ariana Harwicz, Antonio Munoz Molina, Christoph Ransmayr, Ahmed Saadawi, Olga Tokarczuk, Wu Ming-Hi och Gabriela Ybarra. Den korta nomineringslistan presenteras den 12 april. Prissumman är 50 000 pund, motsvarande drygt 570 000 kronor. (TT)