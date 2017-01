Han skildrar vardagen när vapnen har tystnat

Gränser är ett återkommande tema i Jens Olof Lastheins bilder. Tematiken är särskilt tydlig i hans bok "Meanwhile across the mountain" som skildrar vardagen i kaukasiska republiker som Nagorno-Karabach, Tjetjenien och Azerbajdzjan. Områden där ett myller av kulturer, språk, religioner och landsgränser möts.

– Hela Kaukasus är genomkorsat av gränser. Jag är intresserad av hur det påverkar människornas självbilder och deras förhållande till sina grannar. Det är därför boken heter som den gör. Titeln speglar funderingarna kring vad som försiggår där bakom berget.

Jens Olof Lasthein, som föddes i Sverige och växte upp i Danmark, säger att han har varit fascinerad av öst så länge han kan minnas. Under hans barndom skar järnridån som ett snitt mellan det kommunistiska Östeuropa och Västeuropa. Den hårdbevakade gränslinjen med sin närmast radioaktiva laddning väckte en obotlig nyfikenhet hos honom. När han sedan började resa i den värld som formats efter Sovjetunionens fall kunde han inte sluta.

– Det här är platser där mitt inre kommer i svängning med omgivningen. Det frigörs energier som lyfter mig till en annan nivå. Det är därför jag hela tiden återvänder. Jag vill tillbaka till den känslan.

Till sin förundran har han upptäckt att han ofta känner sig mer hemma i öst än i Skandinavien. Framför allt tilltalas han av en öppenhet hos människorna som han saknar i Sverige.

– Den har jag också nytta av som fotograf. Människorna låter mig flytta in i deras tillvaro, säger Jens Olof Lasthein och påpekar han bara närmar mig de personer som intresserar honom.

– Men när jag sedan börjar fotografera så måste det uppstå något även från deras sida. De måste också bli intresserade av mig. Det tror jag fungerar preventivt mot socialpornografi.

Enligt rådande medielogik krävs det ofta en akut konflikt för att journalister ska intressera sig för stora delar av världen. Jens Olof Lasthein ger sig istället ut med sin panoramakamera när vapnen tystnat.

– Jag är mer intresserad av stillheten. Där får jag kontakt med människor. Den som betraktar mina bilder vet kanske också att det finns en politisk verklighet i bakgrunden.

*

FAKTA: Jens Olof Lasthein

Född: 1964 i Sverige, uppvuxen i Danmark.

Bor: Stockholm.

Bakgrund: Arbetade vid ett varv och som busschaufför innan han blev antagen till Nordens fotoskola. Under Balkankrigen på 90-talet reste han i länder som Bosnien, Kosovo och Makedonien vilket resulterade i fotoboken "Moment in between".

Aktuell: Utkommer i dagarna med sin fjärde fotobok "Meanwhile across the mountain". Bilderna ställs också ut på Galleri Kontrast i Stockholm den 19/1 –19/2.