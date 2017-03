Här är de 16 bästa böckerna av kvinnliga författare – enligt Baileysjuryn

Den kanadensiska författaren Margaret Atwood är en av de författare som slåss om det brittiska litteraturpriset i år, skriver The Guardian.

På den första nomineringslistan med 16 namn finns flera andra litterära tungviktare, som Annie Proulx, Rose Tremain och Sarah Perry.

Baileyspriset har tidigare år tilldelats författare som Zadie Smith och Lionel Shriver. Priset ges till en roman skriven på engelska av en kvinnlig författare.

Prissumman är 30 000 pund, vilket motsvarar drygt 360 000 svenska kronor. Tidigare hette priset Orangepriset och nästa år byter det namn igen, eftersom likörtillverkaren Baileys har dragit sig ur som sponsor.

Nomineringslistan ska i nästa omgång bantas till sex namn innan en vinnare utses 7 juni.

Fakta: Alla nominerade böcker

Stay With Me, Ayobami Adebayo

The Power, Naomi Alderman

Hag-Seed, Margaret Atwood

Little Deaths, Emma Flint

The Mare, Mary Gaitskill

The Dark Circle, Linda Grant

The Lesser Bohemians, Eimear McBride

Midwinter, Fiona Melrose

The Sport of Kings, C.E. Morgan

The Woman Next Door, Yewande Omotoso

The Lonely Hearts Hotel, Heather O’Neill

The Essex Serpent, Sarah Perry

Barkskins, Annie Proulx

First Love, Gwendoline Riley

Do Not Say We Have Nothing, Madeleine Thien

The Gustav Sonata, Rose Tremain