Högskolan i Gävle ger ut diktsamling – på kinesiska

Högskolan i Gävle kan nu överraska sina långväga gäster med en gåva – en diktsamling av en lokal författare, översatt till engelska och till kinesiskt skriftspråk.

Det är Bengt Söderhälls ”sjordingar” som fått den äran.

Sjordingar är hans eget ord för en form av superkorta dikter, på inte mer än sju ord. Snarlikt en sentens, inte alls likt en haiku. Exempel: ” Orden hittar platser / vi inte visste fanns”.

Älvkarlebybon Bengt Söderhäll är känd som drivkraft i Dagermansällskapet, han är lektor vid Högskolan i Gävle, författare till en rad diktsamlingar och ibland även medarbetare i Arbetarbladet Kulturs spalter.

Sina sjuordsdikter har han tidigare publicerat i bland annat boken ”Sjordingar från Dalälvens brink” (2013).

Det nu upptryckta trespråkiga lilla häftet innehåller dikter från ”Vi fäster våra drömmar med ordens häftstift” (2014). De presenteras tillsammans med författarens egna illustrationer.

Översättningen till kinesisk skrift har gjorts av Maiping Chen, översättningen till engelska av Bengt Söderhäll och Mia Mårdberg.

På engelska har sjordingarna fått heta ”sevlings”.

”Look for your weakness, / find your strength”, skaldar Söderhäll.

Bakom utgivningen står förlaget Beijbom Books och Högskolan i Gävle, men häftet är alltså inte avsett för försäljning utan för högskolans utländska besökare.