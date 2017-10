Ishiguros romaner snart som ljudböcker

Snart blir det möjligt att lyssna till Kazuo Ishiguros romaner. I november ger Wahlström & Widstrand ut tre titlar av Nobelpristagaren i litteratur, inlästa som ljudböcker. Hans senaste bok, "Begravd jätte", läses in av Magnus Roosman medan Reine Brynolfsson läser in Ishiguros mest kända roman, "Återstoden av dagen", skriver Svensk Bokhandel. Anna-Maria Käll ger röst åt "Never let me go".

Den första ljudboken, troligen "Begravd jätte", ska finnas tillgänglig i början av november.

Dessutom trycker förlaget nu upp totalt 110 000 exemplar av sex titlar, varav de flesta är tänkta att nå bokhandlarna under slutet av oktober. (TT)