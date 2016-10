Jan Sjölund om Dylan: Poesin föds i hans kraxande röst

Jag tror att det är den spanske poeten Antonio Gamoneda som formulerat det bäst: poesi har egentligen ingenting med skönlitteratur att göra. Det vill säga: poesi är något i grunden helt annat än det fiktiva berättande som de flesta tänker på som litteratur.

Poesin handlar nämligen inte alls om att med olika berättarstrategiska trix skapa andrahandsversioner – fiktioner - av våra upplevelser av livet. Tvärtom. Poesin utgör en så rak linje som möjligt mellan reell erfarenhet och språk: den skildrar egentligen inte utan gör något med oss.

Det är från det här hållet jag kommer till den evigt kraxande Bob Dylan. Och då gör det mig naturligtvis ingenting alls att han står där på scenen med munspelet på bröstet och en gitarr i händerna. Det spelar ingen roll om den genre han råkar verka inom kallas rock eller folkrock eller folkmusik eller populärmusik eller vad människor med behov av stabila kategorier nu vill kalla den.

Det som spelar roll är att han får sin aviga poesi att fungera där framme på scenen. Och det får han ju, ibland. Och då, ibland, blir jag stående i skogsbrynet som ett rådjur som just hört en gren knäckas inne bland träden.

Då gäller det plötsligt livet.

En av dem som bäst har lyckat beskriva Bob Dylans egenart som poet är Staffan Söderblom, själv poet förstås och tidigare professor i litterär gestaltning vid Göteborgs Universitet. I sin bok ”Diktens tal – en poetik” söker han ett förhållningssätt till poesin via läsningar av andra poeter. Två av dessa andra poeter är sådana som inte i första hand publicerar sig i bokform utan sjunger – den samiske jojkaren Nils-Aslak Valkeapää och just Bob Dylan.

Om Dylan skriver Söderblom det som många av dom som nu är kritiska till årets Nobelpris själva säger, men som de egentligen inte verkar vilja acceptera hela innebörden av: ”Nerskrivna till poesi på papper har hans texter alltid varit opålitliga.”

Opålitliga, javisst. Minst sagt. Delar av Bob Dylans dikter (utskrivna som låttexter) är ofta alldeles rasande klyschiga. De uppstår verkligen inte i mötet med just en läsare.

Nej, det är helt och hållet i Bob Dylans röst som hans poetiska mirakel uppstår. Det är i den nasalt kraxande rösten som dikterna jävlas med poeten; det är där orden och betoningarna vrider och vänder på sig som utbrytningskonstnärer, för att vid varje framträdande försöka bli till på nytt och på riktigt i det ständigt pågående och aldrig mer återkommande ögonblick vi kallar livet.

Bob Dylans dikter går därför aldrig att fokusera med blicken – försöker man med det blir man bara förbannad (som Bodil Juggas här i Arbetarbladet och Per Svensson på Sydsvenska Dagbladet: en trubadur!). Bob Dylans dikter utgör ett effektivt poetiskt sabotage mot all visuell och intellektuell kontroll: satta under sådant tryck skruvar de sig rent fysiskt loss och rätt ut i luften.

Bob Dylans dikter vägrar helt enkelt att samarbeta med den som inte lyssnar. I det avseendet är de extremt auktoritära, som så mycket annan bra poesi.

För, det ska omedelbart medges, den här typen av formuleringar är naturligtvis möjliga att skapa om betydligt fler poeter än just Bob Dylan. Så varför ska just han ha det här fina priset? Varför inte någon av de andra? Någon av dom som ändå håller sig till den (ofta lite publikt otacksammare) verksamheten att ändå skriva böcker? Är inte det orättvist mot författarna?Jo, det är klart. Det är brutalt orättvist.

Men i en tid då vi sakta men säkert är på väg att överge just den tryckta pappersboken som given distributionsform för poesi och skönlitteratur är utnämningen ändå en viktig och hoppfull markering. Nobelpriset till Bob Dylan utgör en formell påminnelse om att poesin alltid hittar nya och andra vägar i nya och andra tider.

Poesin, det är jag helt övertygad om, är inte alls så beroende av boken som många av oss befarar. Det går att skiljas från boken och ändå fortsätta skriva. Eller berätta. Eller sjunga. Eller programmera. Eller hur man nu gör för att, om femtio år eller så, få Nobelpriset i litteratur som litterär outsider och få stora delar av det då härskande kulturetablissemanget att på nytt tvingas ställa sig frågan:

Nobelpriset? Till det här? Men det är väl ändå inte rimligt. Det finns ju så många hårt arbetande trubadurer.