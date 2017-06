"Julius Caesar är för lik Donald Trump"

Teaterfestivalen "Shakespeare in the park" i Central Park i New York tappar två viktiga sponsorer. Det är flygbolaget Delta Airlines och Bank of America som drar sig ur produktionen då de anser att Julius Caesar i pjäsen är för lik Donald Trump, rapporterar BBC.

Enligt Delta Airlines delar inte teaterfestivalen samma värderingar som flygbolaget.

I årets uppsättning har Julius Caesar stort blont hår, blå kostym och röd lång slips. Även hans fru Calpurnia har likheter med USA:s första dam Melania Trump. Arrangören Public Theatre skriver i presentationen att pjäsen aldrig känts så förankrad i samtiden.

Företagen har sponsrat "Shakespeare in the park" i flera år.

Uppsättningen går att se till och med den 18 juni. (TT)