Kommentar: Trumps lilla vampyr

Vi tittade alla på det stackars bleka pojkebarnet som hade varit uppe för länge. Han såg ut att tillhöra någon vampyrfilm, inte det Hollywoodepos som Donald Trump regisserat och var huvudperson i.

Den blivande presidenten intog podiet för sitt segertal. Till pampig musik som signalerade äventyrets triumfatoriska happy ending.

Det var ledmotivet från ”Air Force One” där Harrison Ford spelar USA:s president. Ett soundtrack som Trump använt också tidigare i sin kampanj trots att filmproducenten protesterat.

När Trump tågade ut efter talet var det till publikens applåder och Rolling Stones "You can't always get what you want". Som också använts upprepade gånger, utan bandets tillåtelse.

Men Donald Trump kan göra som han vill. Han har fått den Oscarstatyett som ger honom tillträde till Vita Huset.

Ronald Reagan var en filmstjärna som valdes till USA:s president 1981. Ansågs häpnadsväckande då. Han kom från bioduken till politiken. Nu regerar underhållningsbranschen. Donald Trump kom från reality-tv. För att spela filmfiguren president. Drömjobbet är Harrison Fords, inte Obamas.

Många trodde att ”Make America great again” var en kalkonrulle. Den blev en blockbuster. Inskrivet i manus fanns en oemotståndlig underdogmyt.

Men barnet i slutscenen berör. Tioåriga Trump-sonen Barron. Hans nervösa ryckningar och hålögt vita ansikte. Obekväm med sin tilldelade roll. Tv-kamerorna försökte efter en stund undvika den störande gestalten.

Barron Trump har en tryggad framtid. Nationens övriga barn saknar motsvarande förutsättningar. Barron kom ändå att representera dem. De människor som en gång ska ta över. Det vi kan vara säkra på är att uppföljaren till Donald Trumps hjältefilm är en rysare.