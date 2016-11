Drabbande videokonst i Gävleborg: Manskör som förskräcker

I ögonvrån ser jag ett 20-tal män klädda i babyblå kostymer och Elvisryschiga skjortor. De sjunger för fosterlandet. Framför det amerikanska nationalmonumentet Mount Rushmore.

Det är Mårten Nilssons film ”USA” som rullar på en tv-skärm i Gävle sjukhus – och i flera andra offentliga lokaler där Region Gävleborgs kulturavdelning sprider rörlig konst till allmänheten.

”USA” visades under en period i början av hösten. Men just nu visas den tydligen igen. Kanske som en kommentar till resultatet av presidentvalet. Före och efter. Bilder kan få ny innebörd i ett nytt sammanhang.

Jag råkade händelsevis passera ”USA”. Medlemmar i manskören The shine of democracy ses framföra sången ”This is my country”. Deras ansikten ovanför blanka röda flugor och skjortkrås uttrycker en oförställd, nästan bubblande glädje. Över att få vara del av detta stolta land som gett världen Disneyfigurer och rockidoler. Det finns inget smolk i bägaren. Inga problem.

Mårten Nilsson ställde helt enkelt upp sin kamera framför podiet. I en enda tagning zoomar han in på sångarna och sedan ut. Då syns berget torna upp sig i bakgrunden, med sina berömda, uthuggna presidentskulpturer.

Det är en akt av patriotism.

Tyst iakttagen, tills sången klingat ut.

”USA” spelades in 2001. För femton år sedan. De välkammade männen och deras glamorösa scenkostymer kunde uppfattas som en harmlös historisk symbol. Ur europeiskt perspektiv var den amerikanska patriotismen en smått obegriplig, hopplöst obotlig, men underhållande del av en nation som ibland fått vara synonymt med Hollywood.

Om Mårten Nilssons film hade en kritisk vinkel måste den också ha haft en humoristisk glimt.

I dag känns inte läge att fnissa. Inte ens åt dessa ljusblå farbröder. Varken före eller efter 8 november.

Videokonst signerad filmskaparen Mårten Nilsson har varit denna höstsäsongs tema på videokonstnätverket Videoguds visningsstationer runt om i Gävleborgs län. Nilsson kallas en viktig och provokativ filmskapare. Videogud ville tillägna honom en retrospektiv.

Sist på programmet står nu ”This is Alaska”, som han gjort tillsammans med Gunilla Heilborn. Ska visas med start torsdag 24 november.

”This is Alaska” är en ironisk grönavågen-dokusåpa om unga storstadsmänniskors dröm om vildmarksliv. I tio minuters koncentrat. Inspelad 2009. Men känns rätt aktuell den också.

Fotnot. Visningsstationer för Videoguds konstfilmer: Silvanum i Gävle, Gävle sjukhus, Kulturcentrum, Sandviken, Tierps bibliotek. Samma program visas även på olika platser i Hälsingland, Uppland och Dalarna.