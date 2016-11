Gävles fristadskonstnär bjuder på världspremiär

Gävles fristadskonstnär ska visa sina nya hemmapublik vad han sysslar med. Inom kort öppnar Issa Toumas första utställning i Gävle. Det är samtidigt den första större presentationen av hans konstnärskap i Sverige.

Nederländernas ambassadör kommer för att inviga utställningen i Gävle Konstcentrum, onsdag 7 december.

På plats för att föreläsa är också tidigare Sveriges Radio-chefen Kerstin Brunnberg som i dag har regeringens uppdrag att stärka fristadskonstnärernas ställning.

Så extra högtidligt. Kanske för att Issa Touma från Syrien inte bara är Gävles första fristadskonstnär utan den första bildkonstnären någonsin som fått en fristad.

Ett av verken som ska visas är helt nyproducerat och får världspremiär kan man väl säga, eftersom det handlar om en film.

Utställningen heter ”Meddelande från Aleppo”. Den innehåller filmer och foton med anknytning till det galleri som Issa Touma mot alla odds driver i sin syriska hemstad Aleppo. Galleriet beskrivs som ”en konstnärlig, humanistisk motståndshandling mot det krig som pågått under så många år”.

Ett annat av verken är flerfaldigt prisbelönade ”9 Days – From my window in Aleppo”, där Issa Touma med sin mobilkamera filmade krigets utbrott i Syrien, under nio dagar från den 19 augusti 2012.

Filmen producerades i samarbete med de två holländska filmarna Floor van der Meulen och Thomas Vroege, vilket är anledningen till att just Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse kommer på Gävlebesök vid vernissagen.

Som en uppföljare har Issa Touma nu gjort ”Greetings from Aleppo” för att skildra hur människor lever sina liv i staden i dag, trots kriget. Inspelningen skedde så nyss som i oktober.

Konstcentrum visar också hans omtalade fotoverk ”Women we have not lost yet” som består av porträtt av unga kvinnor. De hade tagit sin tillflykt till Issa Toumas Le Pont Gallery i april 2012 undan de intensiva strider som då rasade.

Issa Touma blev fristadskonstnär i mars 2016 men har inte enbart tillbringat tiden i Gävle utan ofta varit på resande fot. Inte minst för att visa upp ”9 Days – From my window in Aleppo” på festivaler runt om i världen.

Vad är en fristad? Kanske inte nödvändigtvis en fysisk plats, utan ett mentalt rum som skänker konstnären trygghet. Utställningen vill ge besökarna chans att fundera också över själva fristadsbegreppet.

Men redan nu på fredag 2 december kan man höra fristadskonstnären Issa Touma själv berätta. Han ger en föreläsning under Tryckfrihetsfestivalen X-press i Gasklockorna i Gävle.

Det ska handla om bakgrunden till hans fristadsvistelse, och om det galleri där han vill möjliggöra det fria ordets fortsatta existens. Issa Touma arbetar i perioder fortfarande i Syrien; han menar att det är farligt om alla intellektuella överger ett land.

Utställningen ”A message from Aleppo/Meddelande från Aleppo” visas i Konstcentrum fram till början av mars nästa år.