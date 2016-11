Kulturskolan lär ut graffiti

Nu startar Gävle Kulturskola graffitilektioner. Tretton elever ska instrueras av kända sprejkonstnären Rolfcarlwerner i konsten att teckna graffitibokstäver.

– Vi vill uppmuntra alla former av konstnärligt uttryck bland våra kurser. Graffiti är en satsning i den riktningen, sägerJoakim Lindblad, chef för Kulturskolan i Gävle kommun, enligt ett pressmeddelande.

Första graffitikursen startar måndag 28 november och lektionerna hålls under fyra tillfällen. Den är en del av Kulturskolans öppna verksamhet med kortare och gratis kurser för intresserade mellan 9 och 20 år.

Ett mål är att nå barn och unga som i dag inte kommer till Kulturskolan.

Rolfcarlwerner hade redan i våras ett samarbete med Kulturskolans ordinarie bildgrupp vilket resulterade i sprejmålningar som i dag smyckar skolans kafé.

Och även på andra satsas på graffitiskolning i år. Föreningarna Kulturum och Idka ordnade en grundkurs i Nya Kulturhuset (tidigare Lättings) under höstlovet. Då deltog tio barn mellan 8 och 14 år under ledning av Johan Nora och Sara Galfvensjö. Resultatet visas just nu upp för allmänheten i Kulturums gallerilokal på Brynästroget. Kulturum har fått sitt eget namn sprejat på en hel "graffitibonad"som täcker väggen.

Idén bakom projektet var att aktivera ungdomars kreativitet samtidigt använda sig av en uttrycksfull konstart för att uppmärksamma Sveriges 250 år med yttrandefrihet, säger man.

Sveriges 250 år med yttrandefrihet firas också med graffiti i Gävles tryckfrihetsfestival X-press som invigs i Gasklockorna torsdag 1 september. På fredagen kommer graffitikonstnären Carolina Falkholt som en av gästerna, för att tala om sin konst och de kontroverser den orsakat.