Så förstår du Marina Abramović – vi recenserar vårens mest omtalade utställning

Marina Abramović står i ett kök. Hon är klädd i lång svart klänning och håller en skål framför sig, som är fylld upp till kanten med mjölk. Tiden går. Trots koncentrationen spiller hon till sist några droppar som faller på klänningen.

Denna filmade performance (Hold the Milk) visas bland många andra i utställningen med Marina Abramovićs verk på Moderna Museet i Stockholm, som omfattar arbeten från 1960-tal till i dag. Om mjölken kan man enkelt säga att avsikten är att pröva hur ansträngande det är att stå stilla med skålen utan att spilla.

Men det finns också blod och död i hennes performanceverk.

Att pröva gränser är hennes konstnärliga idé – kroppens, sinnets, konventionernas, relationernas eller uthållighetens gränser. För att aktivera gränserna arbetar hon med motsatser kärlek-hat, kropp-ande, kvinna-man, aktivitet-passivitet, ögonblick-evighet.

Ständigt prövar hon sig själv, men hon involverar också publiken. På 1970-talet kunde det gå våldsamt till, senare kom myterna, ritualerna och schamanistiska influenser, men numera handlar det mer om en meditativ ansats.

På Moderna museet kan man se live performance, filmer av klassiska performance, videoinstallationer, foton och scenografier och tidigt måleri och teckningar.

De två live performance som visas utförs av unga konstnärer. Den ena är "Art must be beautiful, artist must beautiful", där konstnären i en timme borstar sitt hår "tills jag skadar mitt ansikte och förstör mitt hår", som konstnären förklarar i en instruktion.

Utställningens andra live performance återknyter till ett tidigare verk om Balkankrigen. Marina Abramović (född 1946) bor i New York, men växte upp i dåtidens Jugoslavien. Båda hennes föräldrar hade ett förflutet som partisaner i kampen för att skapa detta land och en del av hennes konst färgas av hjältar, ledare och frälsare.

I en live performance på Moderna Museet sitter en kvinna med ett skelett i knäet som hon långsamt försöka borsta rent. Det är "Cleaning the Mirror", som Marina Abramović skapade 1995 och som jag ser som rening både av liv och av trauman i det förflutna. Hon bjöds in till Venedigbiennalen 1997 för att göra ett verk i Serbien Montenegros paviljong, men hennes "Balkan Baroque" accepterades inte. I verket satt Marina Abramović på en stor hög djurben och försökte rengöra dem.

På Moderna Museet finns också en hög djurben (man tar inte miste på lukten), men Marina Abramović har varierat verket och skapat en grym liknelse om hur man förvandlar Balkans råttor till vargråttor som kan dödas på det mest utstuderade sätt. Idén är att få råttorna att döda varandra, något de normalt inte gör. Under Balkankrigen förvandlades grannar och vänner, som normalt inte dödar varandra, till dödsfiender. Marina Abramovićs föräldrar (pappan med en pistol i handen och mamman i förtvivlan) flankerar verket och hon avslutar filmen intill benhögen med glättig folklig dans med en röd schal i handen, måhända symbolisk...

Ett av hennes tidiga performanceverk är "Rythm 0", då hon dukade upp ett bord med 72 föremål (yxa, knivar, en pistol med en kula, mjöl, vin, en hatt, smycken och så vidare) och i en text förklarade att föremålen "kan användas på mig efter behag", att hon är objektet och tar på sig ansvaret. Innan performancen var slut hade hennes kläder trasats sönder, hon hade blivit skuren, dekorerad, rengjord och fått den laddade pistolen tryckt mot huvudet. På Moderna Museet finns föremålen och ett bildspel från den första föreställningen, där vi kan se resultatet av publikens förvirring som delvis slutade i obegripligt våld. Någon torkade hennes tårar också.

Andra verk från denna sista tid i Belgrad är "Freeing Series" (1975). I "Freeing the Voice" skriker hon tills hon förlorar rösten. Hon befriar minnet genom att rabbla ord på serbiska tills hon inte kommer på fler. I "Freeing the Body" dansar hon till trummusik bara iklädd huva tills hon faller ihop.

Hon mötte den tyske konstnären Ulay 1975 i Amsterdam och de blev snart partner både i liv och konst. En del av deras gemensamma arbeten kallas "Relation Works", som på olika sätt varierar den symbios de ansåg sig leva i. Så kan de i ett verk andas i munnen på varandra tills syret tar slut, i ett annat skrika allt vad de orkar åt varandra eller, i ett tredje, ge varandra örfilar. I performancen "Expansion in Space" står de två nakna rygg mot rygg, tar samtidigt några snabba steg och går rakt in i varsin betongpelare, gång på gång.

Deras sista verk är "The Lovers" (1988). De går på Kinesiska muren, men startar i varsin ände. Vi kan se de två vandra, den ena med en röd flagga, den andra med en blå. Efter 90 dagar möts de och konstaterar att de inte länge är älskande. Det är enkelt, vackert och lite sorgligt.

Marina Abramović hade en retrospektiv utställning på Museum of Modern Art i New York 2010. Där gjorde hon performanceverket "The Artist is present", som visas i form av foton och en video på Moderna Museet. Under utställningens drygt 14 dagar bjöd hon in besökarna att en efter en sätta sig mitt emot henne mitt i utställningen. 1 500 personer hann sätta sig i besöksstolen.

Uttrycket "The Artist is present" (Konstnären är närvarande) brukar finnas med i vernissageinbjudningar, men här handlar det om konstnärens ambition att få människor att också vara närvarande i sitt liv.

Det finns en linje från hennes riskabla verk, då hon utforskar kombinationer av kroppens och själens smärtgränser och uthållighet, över de gemensamma verken med Ulay om relationens villkor, till de senare, närmast andliga verken som med mjölken eller att ordlöst möta människors blickar.

Att slå ett slag för närvaro är en god ambition, men känns tidstypisk. Vem gör inte det i dag? Det blir något av en anti-klimax om man ser till hennes verkhistoria.

Sammantaget blir Moderna Museets utställning ändå en komplex och mäktig berättelse om mänskliga villkor.

Fakta: Retrospektiv utställning av Marina Abramović, Moderna Museet, Stockholm. Pågår:18/2-21/5

*

Fakta: Ny performance i Stockholm

Under en vecka, med start den 27 februari, genomförs Marina Abramovićs nya performance, "The cleaner", i före detta Skeppsholmskyrkan, numera Eric Ericsonhallen, granne med Moderna Museet i Stockholm.

Marina Abramović har engagerat ett 40-tal olika körer som kommer att uppträda enligt ett schema, och som blivit ombedda att låta den ena sången gå över i den andra.

Verket pågår åtta timmar om dagen, och publiken ska interagera. På vilket sätt säger hon inte på förhand. Klart är i alla fall att det inte blir någon selfiekonst. Alla som väljer att delta får lämna ifrån sig telefoner, anteckningsblock och kameror innan de går in. (TT)

*

Fakta: Marina Abramović

Född: 1946 i Belgrad i nuvarande Serbien. Bor numera i New York.

Uppväxt: Visste redan som tolvåring att hon skulle ägna sig åt konst. Familjen är välbeställd och föräldrarna gör politisk karriär för Tito. Modern är väldigt auktoritär och bestraffande. Hon uppmuntrar dotterns konst men bara så länge denna ägnar sig åt måleri.

Utbildning: Konstakademin i Belgrad mellan 1965 och 1970. Under sina fortsatta studier börjar hon alltmer använda kroppen som redskap i sin konst. 1973 träffar hon konstnären Joseph Beuys. Dennes happenings gör ett stort intryck på henne och influerar hennes fortsatta arbete. Under tolv år arbetar hon tillsammans med den tyske performancekonstnären Ulay som hon också hade ett förhållande med. Deras bostad, en Citroên-buss, finns med på utställningen. Ulay kommer också till vernissagen.

Smeknamn: "The godmother of performance art".

Aktuell: På Moderna Museet i Stockholm i den första betydande retrospektiven som har gjorts i Europa. "The cleaner" visas mellan 18/2 och 21/5 och fortsätter sedan till Louisiana. Med dokumentären "Space in between" som handlar om Marina Abramovićs möten med brasilianska shamaner, om hennes konstnärliga metod och kreativa process. Visas på Tempo dokumentärfestival i Stockholm 7 mars. (TT)