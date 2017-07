Konstnären José Luis Cuevas död

Den mexikanske konstnären och författaren José Luis Cuevas har avlidit, 83 år gammal.

Han var en av ledarna i rörelsen som bröt med den nationalistiska muralismen i landet på 1920- och 30-talet, och är känd både för sina skulpturer och målningar.

Mexikos president Enrique Peña Nieto twittrar att Cuevas alltid kommer att bli ihågkommen som en "synonym för frihet, skapande och mångsidighet".

José Luis Cuevas första stora utställning hölls 1959 i Buenos Aires, Argentina, där han blev god vän med författaren Jose Luis Borges. Året därpå ställde han ut i New York och hyllades i The New York Times.

I Mexiko har han namngett ett museum och i Frankrike fick han motta en hedersorden 1991. (TT-AFP)