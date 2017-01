Konstnärer manar till strejk mot Trump

130 mer eller mindre namnkunniga konstnärer har skrivit på ett upprop där de vill att museer, konserthus, teatrar och skolor ska hålla stängt den 20 januari när Donald Trump tillträder som USA:s president. "Stäng för dagen. Ut på gatorna. Ta med dina vänner. Slå tillbaka", står det i uppropet.

Uppropet J20 har skrivits under av bland andra fotografen Cindy Sherman, performancekonstnären Joan Jonas och ett antal välrenommerade konstkritiker och professorer.

De stora institutionerna verkar dock inte sluta upp bakom konstnärerna i deras politiska protest. New York Times skriver att konstjättar som MoMa i New York och Los Angeles Count Museum of Modern Art kommer att hålla öppet.

(TT)