Konstnärer tar ställning mot högerpopulism – "Hands off!"

Över 200 konstnärer, konstkuratorer och författare har gått samman i den nya globala konstnärsorganisationen "Hands off of our revolution". Syftet med initiativet är att ta ställning mot den växande högerpopulismen i Europa och USA, skriver Dagens Nyheter.

"Vi är en global koalition som tror på konstens radikala natur. Vi tror att konst kan bidra till att motverka den växande högerpopulistiska retoriken, fascismen och de allt starkare uttrycken för främlingsfientlighet, rasism, sexism, homofobi och intolerans", skriver gruppen på sin hemsida.

Initiativtagaren, den sydafrikanske konstnären Adam Broomberg, kallar gruppen "ett konstnärligt motstånd" och bland medlemmarna finns till exempel den dansk/isländske installationskonstnären Olafur Eliasson, den indisk-brittiska skulptören Anish Kapoor och den amerikanska popkonstnären Ed Ruscha. (TT)