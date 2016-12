Krönika: Hur bra var det här då?

Stort och viktigt. Så kändes det förstås. Det fria ordet hyllas under en tredagarsfestival i Gävle. Klockan tolv på torsdagen tändes eldkorgarna vid Gasklockorna och tillställningen öppnade.

Lågorna flammade friskt i blåsten, området har ju förblivit en ödslig parkeringsvidd. Men för den som vågar sig hit finns värme och hopp att finna.

I Lilla Retorten visas fotografen Ulf Berglunds turnerande beundrarbilder av frihetshjälten Nelson Mandela, tillsammans med en utställning som berättar om modiga tecknares envisa kamp för det tecknade fria ordet.

Serieteckningsutställningen är en inlånad produktion med bidrag av sju konstnärer/satiriker från olika länder, bland annat svenska Nina Hemmingsson. Arifur Rahman visar hur ”Freedom of Expression in Bangladesh” ser ut. Bonil från Ecuador demonstrerar ”Cartoon censorship”. Presentationen som helhet är dock tunn, förutom ett informationshäfte på engelska.

En idé hade kanske varit att låta den vassa syriska satirtecknaren Seyda, som under många år bott i Gävle, vara med på ett hörn.

Ytterligare ett konstnärligt uttryck i motvind får plats i utställningshallen. Två videoverk, av svenska graffitikonstnären Carolina Falkholt, om hennes arbete. Bland annat det uppmärksammade fallet med ett utsmyckningsuppdrag på en skola. Målningen gillades inte av rektorn vars röst kan höras i ett inspelat samtal. Avslöjande och lärorikt.

Carolina Falkholt kommer själv för att tala på festivalen. Fredag klockan 18. Värt att ha koll på.

Fredag kommer också författaren Gellert Tamas, en spännande, extrainsatt programpunkt.

Men jag var där under torsdagseftermiddagens försiktiga öppnande. Några filmvisningar skulle dra i gång i provisoriska Bio 7:an i ”Regenereringshuset” och skolklasser hade bjudits in för att se en teaterföreställning i Lilla Gasklockan.

Det var Teaterkompaniet Giraff som gav ”Tusen år hos gud” med text skriven av Stig Dagerman, Älvkarlebyförfattaren som blivit något av en svensk frontfigur för yttrandefriheten. ”Tusen år hos gud” är dock bara ett fragment av en roman som han påbörjade kort innan han tog sitt liv 1954. Ett stycke där människa och Gud konfronteras.

Teater Giraff har valt att iscensätta det i en serie tablåer med pyjamasklädda cirkusfigurer. Fyrkantiga vetenskapsmannen Newton (i äppelmönstrat) sitter vid sitt skrivbord och vägrar att godkänna mirakel – som att hans tjänare inklusive silverservis kan fastna uppe i taket.

Men ordet har ingen särskild plats i handlingen, och en stor del av den svårgripbara föreställningen är förresten pantomim. ”Tusen år hos gud” spelas som något som vore modernt och avantgardistiskt på 1950-talet.

Jag är verkligen imponerad av Gävles unga elevpublik som verkade titta mycket uppmärksamt hela tiden. Teater i gasklockans rymd är lyckligtvis en magisk upplevelse i sig.

Att hedra Stig Dagerman är rätt. Men den här föreställningen, dramatiserad av Stina Oscarsson, var inget lyckokast i sammanhanget.

”Tusen år hos gud” ska spelas flera gånger under festivaldagarna. Tja, då rekommenderar jag hellre föreläsningarna – och det fint sammansatta filmprogrammet. På torsdagskvällen med bland annat iranska regissören Jafar Panahi ”This is not a film”, den som han lyckades göra trots att han sitter i husarrest. På fredag visas grymma, rebelliska ”V för Vendetta”.

Tryckfrihetsfestivalen X-press 2016 arrangeras av Gävle kommun för att fira den unika svenska Tryckfrihetsförordningen, 250 år i år.

Tack, tack även om ni glömde att lokal media ännu existerar och att en aktuell bok om yttrandefrihet skrivits av en Gästrikeförfattare. Och tack för att inträdet är gratis.

En festival till det fria ordets ära. Det är tyngre än en hårdrockfestival.