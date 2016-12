Krönika: Smått är det nya stora – och grattis Issa Touma!

Med risk för att bli tjatig – vi måste skriva namnet Issa Touma igen. Han är inte bara Gävles fristadskonstnär och aktuell med sin första stora utställning i Sverige. Han är bäst i hela Europa på kortfilm också.

Issa Touma vann priset för Bästa kortfilm på European Film Awards, på galan som hölls i helgen i polska staden Wroclaw.

"9 days – from my window in Aleppo" var i särklass, ansåg Europeiska Filmakademien.

Issa Touma gjorde inspelningen med sin mobil. Han vaknar i sin lägenhet hemma i Aleppo, i augusti 2012, och ser kriget börja utanför fönstret. Unga män med vapen bygger barrikader av sandsäckar på gatan nedanför.

Senare har materialet redigerats med hjälp av två holländska filmare. Issa Touma dokumenterar sina iakttagelser av en ny vardag där grannar plötsligt visar sig kunna vara mördare.

”Det ingen visste i Aleppo var att tio procent av befolkningen är villiga att döda de andra 90 procenten”, har han sagt i en intervju med KRO:s tidning Konstnären.

Vinsten för Issa Toumas film kom förstås lite i skymundan av det faktum att svenska publiksuccén ”En man som heter Ove” samtidigt utsågs till bästa europeiska komedi.

Men de små filmerna är på väg att bli det nya stora.

Först fick dokumentärfilmerna ett uppsving i början på 2000-talet. Med Michael Moore, Al Gores klimatföreläsning, ”Bananas” och ”Searching for Sugmarman”.

Nu gör sig plötsligt också kortfilmerna bemärkta på ett helt annat sätt än tidigare. De har blivit så mycket mer tillgängliga.

Förr sågs kortfilm endast på särskilda festivaler. De främsta lyckades ta sig till en lucka i SVT-tablån. I dag finns film i alla format överallt på nätet, från evighetsserier till kattklipp. Men till de kortaste filmernas fördel, tacksamma att konsumera och sprida.

Storleken har betydelse, fast tvärtom så att säga. Ytlighets- och bråttomkulturen brukar ju ses som något negativt. Men å andra sidan: litet är vackert. Litet kan ha plats för oändligt djup.

Dessutom visas kortfilmer numera i högre utsträckning i konsthallar och gallerier – och inte minst som offentlig videokonst.

Egentligen är det galet och underbart att vi har tillfälle att se årets bästa europeiska kortfilm, nu direkt i Gävle. Den finns på repertoaren.

Visserligen inte på Filmstaden, men på Konstcentrum.

13 minuter korta "9 days – from my window in Aleppo" visas sedan förra veckan som ett av verken i fristadskonstnären Issa Toumas utställning där.

Och inte nog med det. Vi är dessutom först i världen med att få se uppföljaren, ”Greetings from Aleppo”. Även Issa Toumas nya kortfilm inifrån Aleppo rullar på Gävle Konstcentrum. 17 minuter. Du har tid och det är gratis.

