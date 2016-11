Kulturen osynlig i presidentvalet

Statligt amerikanskt kulturstöd

USA har varken kulturdepartement eller kulturminister. National Endowment for the Arts är en statlig myndighet som förmedlar statliga medel till olika projekt.

Myndigheten startades för 50 år sedan på initiativ av president Lyndon B Johnson i syfte att demokratisera det amerikanska kulturlivet. När Ronald Reagan kom till makten föreslog hans budgetchef en halvering av den statliga insatsen, något som genomfördes först 1995 efter intensiva påtryckningar från konservativa grupper som ogillade att skattepengar användes för att stödja konstnärer som exempelvis Andres Serrano och Robert Mapplethorpe.

2015 fick NEA 146 miljoner dollar, cirka 1,3 miljarder kronor. Ungefär lika mycket fick dess systermyndighet National Endowment for the Humanities som även den förmedlar statligt kulturstöd. Det gör även the Institute of Museum and Library Services samt The Arts an Artifacts Indemnity Program.

Den största enskilda mottagaren av statliga kulturpengar är de 19 museerna i the Smithsonian Institution, som 2015 fick sammanlagt 8,1 miljarder kronor, (mer än hela den svenska kulturbudgeten och ungefär lika mycket som ett enda bombplan till det amerikanska flygvapnet kostar) vilket täcker 70 procent av kostnaderna.

Sveriges kulturbudget låg 2015 på 7,1 miljarder kronor.

Källa: Los Angeles Times, NEA med flera.