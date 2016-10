Kulturkalendern vecka 43

MÅNDAG 24 oktober

Gävle Symfoniorkester serverar sopplunchkonsert i Gävle Konserthus, stråktrio och kycklingsoppa står på menyn.

TISDAG 25 oktober

Öppen läsestuga i Gävles Stadsbibliotek, bland annat läses novellen "Ojura" av Stina Stoor. Forskaren Lena Milton föreläser om "Folkhemmets barnmorskor" i ett gratis arrangemang av Humanistiska Samfundet, i Vasaskolan.

ONSDAG 26 oktober

Brassfestivalen Signal invigs i Gävle med konsert av länets ungdomsstorband GUBB. Teatern "Fäboland" ges i Hofors Folkets Hus. Sandvikens estetelever ger höstkonsert i Kulturcentrum.

TORSDAG 27 oktober

Sju framstående svenska och finska flöjtister ger konserten "Vindarnas möte" i Sandvikens Kulturcentrum. Dansteatern "I wish her well" framförs i Gävle Teater.

FREDAG 28 oktober

Mozarts Jupitersymfoni spelas av symfonikerna i Gävle Konserthus och även musik av amerikanen Mike Svoboda som är kvällens gästande solist.

LÖRDAG 29 oktober

Gävle Stadsbibliotek har temadag om tecknade serier och gästas av serieskaparna Li Österberg och Hanna Gustavsson. Kulturscen Sandviken i Kulturcentrum bjuder på poesi av Kristian Lundberg och musik med bland andra Per "Texas" Johansson.

SÖNDAG 30 oktober

Familjekonsert med gruppen Jazoo i Gävle Konserthus. I Gävle Teater framförs "Solveigs Värmlandssalong"