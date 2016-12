Kulturtoppen vecka 49

1. Mikael Wiehe (ny)

Bob hit och Bob dit, lite måste vi väl tala om den som orkat översätta Nobelpristagarens texter till svenska. Mikael Wiehe står för största bragden. De ska ju inte bara tolkas till en annan kultur, det ska passa med refrängen också; "ibland får man byta ut Mississippi till Göta älv".

2. Kvinnor som vi inte har förlorat än (ny)

Syriska kvinnor som söker skydd undan striderna presenterar sig i en fotoserie gjord av Gävles fristadskonstnär Issa Touma. "Women we have not lost yet" – möt dem nu i hans nyöppnade utställning på Konstcentrum. "Jag har fortfarande kontakt med flera av kvinnorna", kan Issa Touma berätta, lyckligtvis.

3. Henrik Berggren (ny)

Författare och historiker, aktuell med ny bok om FN:s svenska generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Okänd för yngre generationer? Berggren är rätt person att fixa kunskapsluckan. Höll en uppskattad föreläsning i Vasaskolan i Gävle i tisdags. Men något fattades där också – nämligen själva boken, för den sedvanliga boksigneringen. Så het nämligen att nästan hela första upplagan råkat brinna upp hos tryckeriet.

4. Gasklockorna (5)

Men vad är det för fel! Gävle har (platsen med förutsättningar att vara) världens coolaste kulturområde – som bara får stå och frysa. Tryckfrihetsfestivalen blev inte heller någon publiksuccé. 1980-talets kommunala kulturgarde i Gävle borde konsulteras. De hade aldrig nöjt sig med ett tomt skal.

5. Tänk (ny)

Vi lever i ett känslosamhälle – vilket riskerar att göra oss dummare. Konstaterade DN-skribenten Kristofer Ahlström i en intressant artikel nyligen. Samtidigt kommer PISA-rapporten. Då bugar konstigt nog alla för sifferstatistik, ingen ifrågasätter vad som mäts – och inte mäts. Men kanske har vi redan hunnit bli dummare.

HEDERS! Nya numret av Ord & Bild. Apropå tankeverksamhet – i dessa tider är det en litterär tidskrift som tar på sig ansvaret för att förmedla fakta om rasistisk populism och antibiotikaresistens.

