Linnéa Claeson utsågs till "årets röst"

"Linnéa har med sitt Instagramkonto @assholesonline, där hon lyfter och bemöter kränkningar med humor som vapen, gjort sig en stark röst i den offentliga debatten. Något som är väldigt viktigt i dagens samhälle där näthatet växer och offren blir fler och fler. Om det fanns fler som Linnéa så skulle nätet vara en betydligt tryggare plats."

Så lyder en del av juryns motivering i årets upplaga av kulturpriset Läkerol Voice of the year, där handbollsspelaren Linnéa Claeson kammade hem priset på 100 000 kronor.

Det offentliggjordes på en presskonferens i Båstad under tisdagen.

– Det känns jätteroligt, verkligen. Det känns som ett tecken på att de frågorna jag driver verkligen behövs, att det är många som känner igen sig, och även att jag har hittat ett sätt att nå ut på så att folk lyssnar. Egentligen känner jag själv att jag inte säger någonting nytt, ingenting som inte andra har sagt före mig. Men nu lyssnar många, säger hon.

Linnéa Claeson ska fortsätta sitt arbete för de pengar hon får.

– Femåringen i mig vill ju köpa 200 000 "Hubba bubba"-tuggummin och bara ha i ett rum. Men det ska jag inte göra. Jag kommer använda dem till att försöka fortsätta driva mina frågor, säger hon.

På sitt Instagramkonto har hon drygt 200 000 följare i dagsläget. Där lägger hon ut skärmdumpar på olika sexuella inviter hon får av okända män, men också hat och hot, som hon bemöter.

– Vissa hot är verkligen allvarliga och konkreta, då kan jag bli väldigt rädd. Men jag kommer väl tillbaka till att jag känner att det är värt det, att jag måste vara modig. Både för tjejerna nu men också för nästa generation, de ska inte behöva utstå samma skit vi har fått gå igenom, säger Linnéa Claeson.

FAKTA: Voice of the year

Läkerols kulturpris delades ut till olika pristagare i Sverige mellan 1971 och 2000. År 2009 återinstiftades kulturpriset under namnet Läkerol Voice of the year. Prissumman är på 100 000 kronor.

I fjol vann retorikexperten och författaren Elaine Eksvärd priset, året innan det vann författaren Ann Heberlein.

Förutom Linnéa Claeson var författaren Katarina Wennstam, medieprofilen Ellen Bergström, journalisten och författaren Dan Josefsson och Stockholmspolisen nominerade i år.

Juryn består av Claudia Galli Concha, Hasse Brontén, Denise Rudberg, Micael Dahlén och Anna Blomberg.

FAKTA: Linnéa Claeson

Ålder: 25.

Gör: Vänsterhänt handbollsspelare som har vunnit två VM-guld med ungdomslandslaget. Har nyligen flyttat till Danmark för att spela i Ringköbing. Studerar juridik vid Stockholms universitet parallellt med handbollskarriären.

Driver Instagramkontot "Assholesonline" där hon lyfter och bemöter kränkningar med humor som vapen. Kontot har över 200 000 följare i nuläget.

Aktuell: Vunnit Läkerol Voice of the year och ett stipendium på 100 000 kronor. Är en av årets sommarpratare i "Sommar i P1", Linnéa Claesons program sändes under måndagen.