Livet på Gästriklands Downton Abbey

Under 1900-talets första decennier fanns i Gävle uppemot hundra speceri- och diversehandlare. En hette Nore Lundeberg, bodde i egen fastighet på Norra Köpmangatan 18 och ägde även landstället Noret på Norrlandet. Sin butikslokal på Nygatan 31 hyrde han av bagaremästare Axel Edmans änka. (Det är de gamla adresskalendrarna, telefonkatalogernas föregångare, som är så fascinerande informationstäta.)

Hos brukspatron Per Eriksson på Hofors herrgård hölls stort hus. Gårdens produkter räckte inte hela vägen. Man kunde skicka efter livsmedel från Stockholm, men oftast vände man sig till Gävle. Och det var Nore Lundeberg som fick de stora beställningarna.

Det kunde röra sig om för tiden ovanliga matvaror som matolja, ”maccaroner”, ”Barry senap”, apelsiner och citroner – men inte bara delikatesser. Även ”ångpreparerade hafregryn” för Pers krånglande mage. Mathållningen vid herrgården kan ganska väl studeras via det omfattande arkiv som nu finns hos Länsmuseet Gävleborg.

De tidigare ägarna av Hofors bruk, släkten Petre, hade gjort konkurs 1880 och köparen, Stockholms enskilda bank med O A Wallenberg i spetsen, hade handplockat bergsmanssonen Per Eriksson från Västmanland som disponent för bruket. Han tillträdde 1890, lyckades vända verksamheten till framgång, skapa sig en egen förmögenhet och bli känd för sin välgörenhet – en generös och omtyckt brukspatron.

I fem år hade han varit gift med den avsevärt yngre Gerda Hansson, som dock blivit med barn med sin ridlärare och därmed, förstås, orsakat skandal i societeten. Per hanterade det som en gentleman men behövde en värdinna i herrgården, en som dels var chef för personalen, dels skötte den omfattande representationen, viktig för företagets affärer. Det blev Hedvig Ulfsparre som kom att fylla dessa funktioner och dessutom att bli en personlig vän i vad som kan liknas vid ett far-dotter-förhållande. Hon var av skånsk knapadel, hade säker smak och visste hur ett högreståndshem borde vara inrett och hur man förde sig i sällskapslivet – precis vad Per behövde.

Hedvig ledde en rust av den ganska omoderna herrgården, och en stab av tjänstefolk var beroende av henne. Det var pigor, kokerskor, hushållerskor, kuskar, trädgårdsmästare, stalldrängar… Som Ann-Marie Björk skriver i den nyutkomna bok, ”Makten och kapitalet”, där Hedvig Ulfsparre, Per Eriksson och herrgårdarna i Hofors och Kungsgården presenteras: ”Det kan liknas vid att driva ett stort hotell, där maten alltid förväntades vara god, sängarna bekväma och gästerna ompysslade på bästa sätt”. Dessutom skapade hon, med sin arbetsgivares pengar och stöd, Sveriges största privata textilsamling. Men det är en annan historia.

Tjusigt skulle det vara. Konstnären Ecke Hedberg, en av det tidiga 1900-talets mer betydande landskapsmålare och god vän till Per, hade hjälpt till med inredningen. Han var uppvuxen på Kungsfors herrgård i Järbo och var från 1901 bosatt på Tallbo, strax öster därom. Och när Per behövde hjälp att köpa ståndsmässigt och vackert bordssilver till herrgården, så lånade Hedvig lite silver av föräldrarna för kopiering: ”en desertsked af general Klints och en gaffel af de där roliga gammaldags, som Mormor en gång gifvit oss barn”. Med dessa förlagor lät Per en silversmed i Stockholm tillverka en uppsättning på drygt 200 delar bordssilver – allt med Pers monogram.

De besticken kom nog till användning när Hedvig senare, efter flytt till Kungsgårdens herrgård och Pers död, flera gånger hade besök av Gustav VI Adolf. På Kungsgården fanns ett värdefullt bord som Hedvig hade köpt i konkurrens med kungen. För att inte påminna honom om detta – och genera honom – täcktes bordet med en stor duk, när han var där…

Födelsedagar och helger uppmärksammades förstås stort. När Per fyllde 60 år, 1911, hölls tre likadana middagar för 30-40 personer i festsalen på Hofors herrgård – en för förmän, rättare och skogvaktare, en för tjänstemännens fruar och lärarkåren, en för tjänstefolket, ”trädgårdsfolket, elektrikerna m m”. Man åt klar buljong med ”ostblignéer”, kokt gös med hollandaise, rådjur med grönsaker, vaniljglass med mullbärskompott, spettekaka och mandelmassekakor, frukt och konfekt.

Och väggarna var dekorerade med lingonrisgirlanger med infälld belysning. På Pers 75-årsdag serverades en tårta i form av Hofors herrgård med fönster och dörrar och skorstenar, levererad av Oscar Bolinders konditori i Stockholm.

Julmat med julöl dukades fram ”på ett tilltalande och gammaldags vis”, och på trettondagen var det dopp i grytan. Julklapparna nämns i boken vid några tillfällen. Hedvig fick pälsboa och sälskinnsmössa och ett antikt silverspänne av Per. Hennes ”boyfriend” Gustaf Bergström (som dog tidigt, varför Hedvig förblev ogift) gav henne en stayett gjord av skulptören Christian Eriksson. Och 1916 skrev hon till sin far: ”Disponent Hjort presenterade Per i julklapp en hejdundrande silfverskål & mig en stor brokigt och gladeligt broderad bordsduk.” Hjort var, liksom tidigare Bergström, anställd vid bruket.

Exempelvis till julen 1927 donerades drygt 2 000 kr till behövande i Hofors och i Per hemort Viker och drygt 3 000 kr till tjänstefolket och personer i Pers närhet. Även efter Pers bortgång var Hedvig mån om att upprätthålla seden med julgåvor till de anställda.

I köket härskade kokerskan, fröken Margareta, som hade vass näsa och vass röst och lagade väldigt god mat. Hon och Hedvig bestämde matsedeln för varje dag. Alla hade respekt för henne, även Hedvig. Margareta, med en köksa till hjälp, vakade över det stora skafferiet, där filbunkar och bunkar med skummad och oskummad mjölk stod kylda av is. Kött och mjölk kom från ladugården, grönsaker från ”mäster”, ägg från hönshuset. Fisk, svamp och vilda bär levererades till köksdörren av traktens folk. Till herrgården fick man alltid sälja.

Kusken var också gårdskarl, körde bilen, hade hand om in- och utgående post. Två husor skötte gästrummen, dukning, servering, disk och städning. Vid storstädning och byk i tvättstugelängan utökades personalen med ”gummor” från trakten. Efter några dagar var linnet manglat, struket och bandkrusat och på plats i linneskåpen igen.

I jordbruket, efter flytten till Kungsgården, arbetade sju män, plus två i ladugården. Chefen, en lantmästare Tham, konstaterade att alla var gamla trotjänare med en tjänstetid på över 20 år. ”De vet vad som ska göras.” Detta torde ha gällt generellt, även i Hofors. Man slet – men man hade sin säkra försörjning. Arbetet på järnbruket var åtta timmars arbete, åtta timmars vila, dygnet runt, hela veckan. Maten var enkel: bröd, margarin, ost, bärmos, skummjölk, gröt. Ett nygift par kunde få hyra ett spisrum (enrumslägenhet) i en brukskåk på Hagagatan (i dag Storgatan), där de på 20 kvadratmeter sov i en utdragsoffa med en potta under och lagade mat på en vedspis i ett hörn.

1915, när Hofors bruk var välutrustat och hade god ekonomi – det ansågs vara ett av landets bäst skötta – fanns för bruksarbetarna 330 lägenheter om ett rum och kök plus 176 spisrum. Hyran var 5 kr/mån för ett spisrum och 9 kr för ett rum och kök. Endast om familjen hade minst tre barn fick de hyra den större varianten. Änkor fick fri bostad, 10 kubikmeter ved och en liten slant till jul. De 23 tjänstemännen hade lägenheter med genomsnittligt fem rum.

Bruksarbetarnas bostäder med tillhörande potatisland var en naturaförmån. Dricksvattnet hämtades i en källa 100 meter bort – ett ok hörde till hemmets utrustning. Vatten och avlopp saknades. Först i mitten av 1920-talet fick bruksgårdarna detta.

Dessa industrisamhällets levnadsvillkor speglas i dag i Hofors hembygdsgård.