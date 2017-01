Fartfylld musikfest i gasklockan

Lyriska Sällskapet Gävleborg jubilerar i år. 15 år har gått sedan starten, inte så lång tid kan det tyckas men många initiativ håller inte ens ut så länge. Jubilerar gör man med en ny uppsättning med populära nummer ur musikalernas och operans värld. Ny eftersom man för två år sedan hade föreställningar på samma tema. Och att det här är något som går hem är det ingen tvekan om. Så gott som fullsatt i Stora gasklockan och ett enormt gensvar från publiken, både under själva showen och efteråt.

Den inledande Imperial march ur Stjärnornas krig för oss, inte till någon avlägsen galax eller till ett möte med Darth Vader, utan till en ganska sjabbig krog någon gång på 20- eller 30-talet. Där utspelas hela föreställningen och de olika musikinslagen vävs ihop som i en sammanhängande handling. Ganska smart och det fungerar faktiskt utmärkt.

Med 33 nummer och en längd på över tre timmar är det ingen tvekan om att publiken får valuta för pengarna. Var och en kommer också att ha sina egna favoriter, lite grann som när man bjuder från en pralinask. En del älskar fartfyllda, lite burleska musikalnummer, medan andra, som jag, mest fastnar för operastyckena. Höjdpunkterna var hur som helst så många och utspridda i föreställningen att det här var en show som aldrig släppte taget om publiken. Inga longörer eller transportsträckor under de tre timmarna. Bara det en bedrift.

Anna Hanning Häggström har jag imponerats av då jag hört henne tidigare. Så också här. Hennes framförande av Olympias aria ur Hoffmans äventyr där hon gör rollen som en sjungande docka med knyckigt rörelsemönster var en av kvällens höjdpunkter. Hon har inte bara rösten utan kan också agera, göra rollerna levande. Hon medverkade också i kvällens starkaste avsnitt alldeles före paus då William Davis Lind gjorde en mycket fin Nessun Dorma ur Puccinis Turandot följt av Anna Hanning Häggströms Diecemila anna al nostro Imperatore också ur Turandot. Här sved det nog av tårar i ögonen hos många i publiken. Känslorna fyllde gasklockan ända högst upp i den stora kupolen.

De två gladde också efter paus i en rivig Klockduett ur Läderlappen.

Vi fick en känslostark duett ur Tosca med Davis Lind och Ida Nordlund Wennerberg som solister och Fanny Wallmo fick kliva fram i On my own från Les Miserables. En, för mig, lite överraskande pärla var Änkevalsen ur Glada änkan med Rolf Wickenberg och Eva Helde.Wickenberg är också rolig att höra därför att han har sådan fin diktion. Här hörs verkligen alla ord.

Den storslagna avslutningen med hela ensemblen i One day more ur Les Miserables möttes med stående ovationer och så fick man köra det en gång till.

Trots de utmärkta solistinsatserna är föreställningen till sist ändå en kollektiv framgång. Mängden aktörer på scenen, deras rörelser och allt de gör fyller hela tiden föreställningen med energi. Koreografen Camilla Lénström, som också medverkar som solist, förtjänar mycket beröm.

Musical and Opera Highlights

Anna Hanning Häggström, Fanny Wallmo, William Davis Lind, Rolf Wickenberg, Eva Helde, Ida Nordlund Wennerberg m fl

Stellan Alneberg, dirigent

Märit Bergvall, regissör

Camilla Lénström, koreograf

Lyriska sällskapet Gävleborg

Stora Gasklockan 14/1