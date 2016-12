IDKAs sista en upplevelse utöver det vanliga

Ondes Martenot, hört talas om det instrumentet? Ok, kanske någon har det men säkert inte de flesta. Ondes Martenot (på svenska Martenot-vågor) uppfanns redan 1928 av Maurice Martenot och är ett av de äldsta elektroniska instrumenten. En ring dras på en tråd och skapar elektroniska tonsvängningar och för hitta rätt finns också ett tangentbord att måtta efter. Tangenterna kan man också spela på. Och så kommer det till högtalare och en hel del annat. Instrumentet har använts av Messaien och många andra kompositörer. På 50- och 60-talet var det populärt i sciencefiction-filmer och man kan också höra det i senare filmer som Ghostbusters ochThere will be blood.

Ett verk av Stockhausen fick inleda med den fina titeln Solonr 19 für Melodieinstrument mit Rückkoplung. De glidande tonerna, tystnaden som bryts av vinanden och höga toner för tankarna till rymden. Sådant som brukar användas när de ödsliga djupen där ute visas. Människan ensam i sin kapsel eller strandsatt på en vindpinad planet. I rymden är det ju annars tyst men NASA har med speciell utrustning spelat in det elektromagnetiska ”ljud” som finns. Det skiljer sig lite om man spelat in vid Saturnus eller Uranus eller så men ljudet låter faktiskt ungefär som det vi fick höra här (men faktiskt mer skrämmande).

Wake av Carl Faia kastar oss in i den tunga industrin. Metall och hammare som möts. Ett tungt muller.

Li-Ying Wus Oiseaux Androïdes bjuder på kontrast. Naturen möter oss med bubblande vatten och fågelsång. Höga glissandon från mesar och finkar som gömmer sig i snåren. Skrik från rovfåglar som cirklar högt uppe.

Qatre av Baptiste Chatel, som också är konsertens ljudtekniker, blir som att kastas in i intensiva strider någonstans. Ett mörktdån som känns i kroppen och salvor av snabba toner.

Till sist skakar jorden och det sprakar som av statiska störningar i Jacopo Baboni-Schilingis La derniére onde pour un enfant retrouvé mortsur une plage en été, ett verk som knyter an till flyktingpojken Alan Kurdistragiska öde.

Nadia Ratsimandresy visade verkligen upp instrumentets alla möjligheter och efter konserten demonstrerade hon det för intresserade ur publiken.

En sista konsert från IDKAS sida var det men i presentationen före konserten utlovades nästan en fortsättning, då med andra arrangörer. Bara att hoppas, Gävle skulle annars vara lite fattigare.