Kulturkvinnan: Den elektroniska musikens gudmoder

Brittiska Daphne Oram komponerade inte bara några av de första styckena elektronisk musik. Hon skapade ett av världens första elektroniska musikinstrument: Oramics, en kompositionsmaskin där ritade ljudvågor blir till ljud.

Ändå har hon – fram tills för 10 år sedan – varit ett nästan okänt namn.

– Som nation borde vi vara stolta över henne och vad hon uppnått. Hon är en av de främsta pionjärerna inom den elektroniska musiken, säger Mick Grierson, grundare av stiftelsen som upprättat ett arkiv med Orams verk – The Goldsmiths Daphne Oram Archive i London.

Som artonåring, år 1942, fick Daphne Oram jobb som ljudtekniker på BBC. På kvällar och nätter när alla andra gått hem samlade hon ihop utrustning från olika rum och klippte, klistrade och mixtrade med kassettband. Lade på ekon, drog ner tempot, förvrängde – och skapade musik med helt nya, ofta abstrakta och mörka, ljud.

Inspirerad av experimentella elektroniska musikstudior runt om i Europa försökte hon övertyga BBC om att få bygga upp något liknande. De var tveksamma men så till slut, år 1958, grundade Oram, tillsammans med Desmond Briscoe, ikoniska BBC Radiophonic workshop. Med syfte att producera innovativ musik och nya ljudeffekter till bolagets olika produktioner.

Det var till exempel där Delia Derbyshire, även kallad "The Sculptress of Sound", gjorde ljudeffekter och titelmusiken till tv-serien "Doctor Who".

– Orams banbrytande tillvägagångssätt blev snabbt standardmetoder som användes av alla kompositörer som arbetade i Radiophonic workshop under hela 60-talet, säger Mike Grierson.

Men Oram ville mer. Hon vill fortsätta utforska och utveckla den elektroniska musiken. Något som inte ens kallades för musik på BBC i rädslan för att irritera den "riktiga" musikavdelningen. Frustrerad och motarbetad sade hon upp sig.

"De ville ha det jag gjorde. Men de ville inte ha mig", ska hon senare ha sagt.

I ett hus i Kent växte istället en avancerad studio fram – det var här Daphne Orams omtalade "Oramics" färdigställdes, med en av de tidigaste metoderna för att återskapa eller nyskapa ljud – signumet för elektronisk musik.

Trots hennes nytänkande och banbrytande livsverk – och rykten om att The Who och The Beatles gästat hennes studio – är det inte förrän efter hennes död (2003) som hon börjat få ett erkännande.

– De senaste tio åren har varit väldigt känslomässiga, intresset för hennes arbete har ökat något oerhört, säger Mike Grierson.

FAKTA: Daphne Oram

Levde: Född 1925 i Devizes i England. Död i Maidstone 2003.

Karriär: 1942 tackar hon nej till en plats på Royal College of Music för att börja jobba på BBC. 1959 säger hon upp sig och startar en egen studio och färdigställde där sin Oramics. Hon skrev även musik till film, teater och balett och gjorde reklamjinglar. Släpper albumet "Electronic Sound Patterns" 1962.

Återupptäckten av Oram:

2005 börjar Mick Grearson arbetet med att upprätta ett arkiv, i samverkan med konstskolan Goldsmiths University of London.

2007 släpps dubbelskivan "Oramics" med Orams samlade verk.

2008 sänder BBC Radio 3 en dokumentär om hennes liv, "Wee have also sound-houses".

2011 ställs Oramics-maskinen ut på The Science Museum i London. De släpper även en app där man själv kan testa att spela på en Oramics.

2015 sätter den svenska dansaren Anna Westberg upp föreställningen "Elektrakomplexet" med utgångspunkt i kompositioner av kvinnliga pionjärer som Daphne Oram. "En dam i dräkt med välsprayat hår som missionerar om sinustoner? Daphne Oram var fullkomligt unik", säger Anna Westberg till TT.

2016 sätts det tidigare aldrig spelade verket "Still Point" upp av London Contemporary Orchestra tillsammans med Shiva Feshareki, dj och kompositör. Samma år ger Oram-stiftelsen ut Orams bok "An individual note – of music sound and electronics" (1972) på nytt – och blir slutsåld.

2017 är det premiär för teaterföreställningen "Daphne Oram's wonderful world of sound" i Glasgow.

Tips: Lyssna på albumet "Private dreams and public nightmares" – Andrea Parker och Daz Quayle tolkar och mixar ljud från Daphne Orams abstrakta arkiv och skapar nya tongångar. Guldkorn: låten "Frightened of myself"

Daphne Oram (1925–2003) ritar ljudvågor på sin Oramics-maskin, som överförde bilder till ljud. De runda kurvorna blev till mjuka ljud och de spetsiga blev hårdare. Pressbild.Fred Wood

Daphne Orams ritade ljudvågor som ställts ut på The Science Museum i London. Pressbild.