Meta4 imponerade stort i Storvik

Folkmusik och klassiskt stod på programmet. Eller kanske utan ett ”och” emellan. För här vävdes de samman, släktskapen lyftes fram, de klassiska verkens rötter och påverkan av folkmusiken i olika länder blev tydlig. Och det var säkert lite tanken med upplägget. Musiken bryter gränser och trotsar snäva begrepp.

Konserten börjar effektfullt med Minna Pensola ensam på scenen med sin violin. Musiken med rötter i Jämtland, Gammeldansen ett stycke för soloviolin av Jesper Nordin. Snart möts tonerna av en annan violin längst ner i salen och musiken går över i en sorgemarsch av Hintrikki Peltoniemi efter en finsk folkvisa. När musiken sedan går över i några snabba polskor har Antti Tikkanen närmat sig scenen med sin violin och de båda violinisterna spelar intensivt mot, eller med, varandra. En start på konserten som direkt vinner över publiken.

Snabbt över till en av den moderna konstmusikens stora, polacken Witold Lutosławski och hans Bucolics, ett verk för den ovanliga sättningen viola och cello. Inspirationen från lantliga sånger är tydlig och så betyder också verkets namn Herdarnas melodier. Lutosławski kan ibland vara lite svår och tillknuten. Så inte här. Cellisten Tomas Djupsjöbacka, också en mycket framgångsrik dirigent, och violasten Atte Kilpeläinen tar vid där deras två kollegor slutat med explosivt spel och härligt driv.

Kvällens mest laddade och gripande stycke var utan tvekan den finländske kompositören Jouni Kaipainens sonat för två violiner där vi fick höra den andra satsen. Kaipainen avled för ett och ett halvt år sedan och med det i bakgrunden fick det stillsamma, vemodiga stycket utifrån en karelsk vaggvisa en extra dimension. När Minna Pensola sakta börjar sjunga mot slutet fylls man helt av musiken och när hon sedan återigen tar upp violinen och tillsammans med Tikkanen spelar de sista tysta, tysta tonerna är det som om själva tiden tynar bort.

Hela kvartetten intar scenen för tredje satsen ur Bartóks femte stråkkvartett, också den starkt påverkad av folkmusik, och två satser ur Sibelius stråkkvartett i d-moll. Här svängde det verkligen och man kunde bara fängslas av tekniken och precisionen. Ett extra plus var att alla stod upp, förutom cellisten. De rörde sig och svängde med musiken, vände och vred på sig, stråkarna högt upp och långt ner. Som dans på scenen. Inte bara musik för öronen utan också för ögonen.

Efter paus en stråkkvartett av Schumann. Låter lite som en kompisitör ochj ett verk som inte passar in här. Men Meta4 lyckades blåsa bort all stelhet och få in folkmusikens rustika schvung också här.

Som extranummer sista satsen, J Jusslin, ur den finländske kompositören och pianisten Timo Alakotilas första stråkkvartett som han skrev just för Meta4. En virvlande avslutning som fick publiken på fötter igen.

Fakta: Musik av Nordin, Peltoniemi, Lutosławski, Kaipainen, Bartok, Sibelius och Schumann. Med Meta4 - Antti Tikkanen, violin, Minna Pensola, violin, Atte Kilpeläinen, viola, och Tomas Djupsjöbacka, cello. Scen: Lyran, Storvik 28/3 2017.