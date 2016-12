Recension: Oväntad fullträff

Den långa konserten med paus, ovanligt på en torsdag, bjöd på flera positiva överraskningar. Inte minst den vikarierande dirigenten Eivind Gullberg Jensen som, särskilt mot slutet, verkligen fick orkestern att leverera.

Louise Farranc var mycket spelad i mitten av 1800-talet. Till skillnad mot många andra kvinnliga kompositörer skrev hon också stora orkesterverk även om hon som så många andra började med verk för piano. Hon blev också professor i pianospel i Paris 1942.

Hennes Uvertyr nr 2 gav kvällen en livfull start. Den dramatiska, nästan ödesmättade, inledningen följs av snabba stråkpartier med inpass från blåsarna. Musik som det spritter om och som tar slut alldeles för snabbt. Lite grann som ett spännande första kapitel i en bok och sedan blev det inte mer.

Paul Lewis har från en uppväxt i Liverpool där pappan har varvsarbetare och ingen i familjen var musiker gått till att bli en av Englands mest hyllade pianister. I år utnämndes han i samband med drottningens födelsedag till ”Commander of the Order of the British Empire”. Inte illa även om det brittiska imperiet inte direkt finns längre. Här fick vi en liten glimt av varför Paul Lewis nått sina framgångar då han gav oss Mozarts pianokonsert nr 27.

Det är lite svårt att hålla isär alla Mozarts pianokonserter men den här, hans sista och också det sista verk han själv framförde samma år som han dog, är den mest personliga.

Samspelet mellan Lewis, Gullberg Jensen och orkestern löper här helt friktionsfritt. Avspänt men ändå koncentrerat. De smittande melodislingorna flödar ut från Lewis fingrar medan orkestern svarar. Vid ett tillfälle nästan som en duett mellan flöjt och piano. Trots att Lewis spelar på en flygel och Mozart säkert framförde verket på sitt fortepiano kändes Lewis ton och anslag väldigt ”autentiskt”. Bara att koppla av i stolen och låta sig föras med i strömmen av toner.

Tjajkovskijs första symfoni avslutade och blev till kvällens stora positiva överraskning. Symfonin lever i skuggan av Tjajkovskijs tre sista mest spelade symfonier och avfärdas ibland som ett lite osäkert förstlingsverk. Här fick det verkligen liv och klev fram i jämnhöjd med de senare verken.

Tjajkovskij kallade första satsen ”Dagdrömmar på en vinterväg” och det är onekligen något drömmande över musiken. Det vilar en melankolisk skönhet i melodin som flöjter och fagotter bär fram. Andra satsen är i stort sett variationer på en och samma melodi och här var det bara att njuta av flöjtsolot och mycket annat. Sista satsen, inspirerad av ryska folksånger, växer efter den dova inledningen till en nästan tumultartad avslutning.

Kort sagt, ett framförande som lyfte ett ofta förbisett verk till något stort.

Fakta: Musik av Farrenc – Uvertyr nr 2, Mozart – Pianokonsert nr 27, Tjajkovskij – Symfoni nr 1 ”Vinterdrömmar” med Gävle Symfoniorkester. Dirigent: Eivind Gullberg Jensen. Solist: Paul Lewis, piano. Gävle Konserthus 15/12 2016.