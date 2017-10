Recension: Zacharias fick romantiken att blomma

Men nu skulle vi, som det sades under introduktionen, få möjlighet att tränga lite djupare in i en skapares tonvärld under ledning Christian Zacharias, tysk pianist och dirigent med en diger meritlista. Hans inspelningar av Schuberts pianosonater ses till exempel som de allra främsta. Här visade han också varför han rankas så högt både som solist och dirigent.

Robert Schumann är den store romantiske tonsättaren. Hans liv fyller också helt ut bilden av den ofta oförstådde, känsliga konstnären. Tidigt plågades han av ångest och depressioner. Hans uppvaktning av Clara som skulle bli hans hustru ledde till en mångårig fejd med hennes far. Självmordsförsök, sinnessjukdom och tidig död (1856) följer. Och, jodå, visst finns det en film om hans liv också med Nastassja Kinski i rollen som Clara.

Först ut uvertyren till Manfred, ett verk som utgår från lord Byrons dikt om en pojke som stöts ut, söker ensamheten och lider svårt innan han dör. Lite av Schumann själv på sätt och vis vilket märks i musiken som präglas av häftiga kast och undergångskänsla. Just detta kom väl fram i framförandet här där Zacharias drev på orkestern inte bara med sina händer, ingen taktpinne här inte, utan med hela kroppen.

Schumanns pianokonsert fick först ett svalt mottagande innan den med tiden har nått sin status som en de mer spelade. Zacharias ledde orkestern från sin plats vid flygeln framför orkestern, ryggen mor publiken och blicken mot orkestern. Det fungerade utmärkt. Det var fascinerande att se hur han från sin pall så otvunget växlade mellan rollerna som solist och dirigent och det fina samspelet med övriga musiker.

Det fanns partier där Zacharias fick visa fram sin teknik och känsla men ofta handlade det om en dialog med olika instrument eller instrumentgrupper i orkestern. Som när oboen tar upp temat i inledningen och det sedan plockas upp av pianot. Eller senare i samma sats när klarinetterna tar upp tråden. I andra satsen mötte vi samma sak då först cello och sedan hela orkestern spelar ett tema med pianot mer i bakgrunden. Orkestern är så mycket mer än en ljudkuliss bakom den virtuose solisten.

Som avslutning den fjärde symfonin. För ett par år sedan spelade orkestern flera av Schumanns symfonier men kanske inte just den här. Här blåste Zacharias bort eventuellt damm från partituren och fick hela stycket att vibrera av energi. Det gick undan helt enkelt utan att detaljerna gick förlorade. Vid flera tillfällen kunde man till exempel följa hur temat färdades genom stråkhavet, från bas och cello till de ljusa violinerna. Avslutningen sedan extatisk, nästan triumferande.

Tre fina framföranden ändå är det frågan om det fungerade som helhet. I de mixade programmen brukar det finnas något som bryter av, som ger sälta. Skakar om lite. Nu blev det, trots de fina enskildheterna, lite enahanda. Kanske för att man valt just Schumann. Varför inte testa med till exempel Ravel eller Stravinskij?

FaktaSchumann – Manfred, uvertyr

Schumann – Pianokonsert

Schumann – Symfoni nr 4

Gävle Symfoniorkester

Dirigent: Christian Zacharias

Solist: Christian Zacharias, piano

Gävle Konserthus 6/10 2017