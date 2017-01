Symfonikernas vårpremiär: Hoppas det finns utrymme för talangerna

Nu var det inte enbart nya ansikten som mötte publiken. Tre av de fyra dirigenterna var faktiskt med förra året också. Det kan vara en fingervisning om att det är lite si och så med återväxten. Inte många satsar på en karriär som dirigent och det är trångt om utrymmet, att kunna få gå vidare och ta över en orkester.

Det vi fick höra på torsdagskvällen, liksom förra året, lovar i alla fall väldigt gott. Bara att hoppas att utrymmet finns för de här unga musikerna att ta plats på scenerna.

Kvällen inleddes med Joan Towers kraftfulla "Made in America" där hon vävt in den i USA så populära "America the Beautiful". Tyvärr missade jag inledningen men avslutningen var mäktig, full av energi och mullrande slagverk. Frantisek Macek ledde orkestern och han var med också förra året och gjorde ett starkt intryck.

Så Beethovens andra pianokonsert och 21-årige Joakim Martinsen tar plats som solist medan Alexander Nordwall greppar dirigentpinnen. Det här känns länge som ett ganska ointressant stycke. Beethoven känns inte riktigt som den store Ludwig von. Det hade kunnat vara ett på rutin skrivet verk av Mozart eller någon samtida.

Men så efter ett längre soloparti där Martinsen visar stor skicklighet händer något. Det långsamma satsen, adagiot, fylls med känsla och det är fin balans mellan piano och orkester. Upploppet, eller sista satsen om man så vill, fylls så av sprittande livsglädje och stark rytmik. När så Martinsens fingrar mot slutet går som lärkvingar är det bara att ge sig.

Felix Mendelssohns tredje symfoni, ”den skotska” kallad, fick avsluta. Här hade man den lite knepiga lösningen att byta dirigent mitt i. Jag kan tänka mig att en dirigent har en tanke om, en helhetssyn, på ett verk. Hur de olika satserna står till varandra, vad man vill lyfta fram och så. Att själv sätta sin prägel på stycket. Det försvinner ju lite här.

Den 28-årige finländaren Kaapo Ijas, en annan återvändare från förra året, tog de två första satserna. Musiken dov och lite ödesmättad, som om den skyms av dimman på de skotska hedarna. Huvudtemat är ju ett sådant som sätter sig direkt och rymmer både kraft och en sorts inre spänning. Ändå kändes det hela lite segt, som om det behövts lite energidryck.

Hanna Olsson Nordh tog över för de två sista satserna, också hon med förra året. Nu började det hända något. Ljus bröt igenom dimman. Det gråtrista landskapet fick färg. Detaljer i musiken blev skarpa. Olsson Nordh ledde orkestern med en koncentration och glöd som smittade av sig. Avslutningen sedan så där medryckande att det är svårt att inte gunga med i stolen. Bara att applådera.

Roligt också att det var så mycket folk på konserten. Kanske många lockades av det lägre priset och nu får mersmak.

Fakta: Konsert med Gävle Symfoniorkester i samarbete med Kungliga Musikhögskolan. Towers – Made in America, Beethoven – Pianokonsert nr 2, Mendelssohn – Symfoni nr 3 ”den skotska”. Dirigenter: Frantisek Macek, Alexander Nordwall. Kaapo Ijas och Hanna Olsson Nordh. Solist: Joakim Martinsen, piano. Gävle Konserthus 12/1 2017.