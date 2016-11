Vilken underbar galenskap!

Sönderslagna instrument har man ju sett i rocksammanhang. Men knappast på en konsert med en symfoniorkester. Inte förrän nu. På fredagskvällen fick vi se sångsolisten Olle Persson ta tag i en violin och slå sönder den mot en stol. Han hann också med att sitta i en balja med vatten och sjunga och sedan fortsätta i bara underkläderna (våta).

Rena galenskapen alltså. Men så handlade det också om Eightsongs for a mad king av den brittiska kompositören Sir Peter Maxwell Davies som avled tidigare i år. Den galne kungen var Georg III (1738-1820) vars allt merbisarra uppträdande gjorde att han till slut inte kunde regera längre.

Här fick vi se Olle Persson träda in i salongen genom en av sidodörrarna klädd i en mantel av guldlamé ackompanjerad av en trummas mörka, ödesdigra slag.

Sedan brakar det loss då han i de åtta sångerna talar till sig själv och de syner han har. Ångest, vanföreställningar och plötsliga insikter fångas i musiken och sången. Olle Persson snörvlar, snyftar, skrattar, går från de djupaste toner till höga skrik. Smärtan genomsyrar allt också i utbrotten av euforisk glädje.

Det är bisarrt och spektakulärt. Men också så mycket mer. Viser framför oss en människas sammanbrott, en verklig person. Och det berör djupt.

Musiken, framförd av en liten grupp ur orkestern förstärkt med Mårten Landström på piano och cembalo, har mitt i det till synes kaotiska ögonblick av stor skönhet. En melodi på pianot eller ett parti för flöjt ellerklarinett. Avslutningen då Georg meddelar att kungen är död med texten ”Sometimes he howled like a dog! Poor fellow, I will weep for him. He will diehowling, howling, howling…” och han lämnar scenen ylande skär rakt in ihjärtat. Olle Persson är verkligen den galne kungen. Självutlämnande och med full kontroll över den märkligaste sång du kanske någonsin hört. Kort sagt, vansinnigt bra.

Orkesterns nya ”huskompositör” Madeleine Isaksson inledde med sitt nyskrivna verk Bridges, ett uruppförande alltså. Här handlar det om ett kortare stycke för brass och slagverk. Hon har själv liknat verket med ett liggande timglas och när man hört det förstår man. Bridges betyder ju broar och i de dova brasset finns en känsla av båtar på vatten som signalerar i mörkret eller dimman. Höga toner från en trumpet skär då och då igenom. Slagverken bidrar till textur och skapar helt tiden en spänning i stycket. Musiken söker olika vägar innan den pressas ihop i ett lugnare parti. Stillhet brederut sig innan musiken släpps fri igen. Som rök i en grotta som hittat en väg uti det fria. Ett första stycke från Madeleine Isaksson som gör att man verkligen kan se fram emot nästa nyskrivna verk av henne som kommer i april nästa år.

Beethovens tredje symfoni, ”Eroica”, avslutade. Ganska snabbt spelad och med mycket energi, särskilt mot slutet. Ändå fattades något. Den kändes aldrig särskilt ”heroisk”. Beethoven hade ju en tanke med sin beteckning och här nådde den inte riktigt fram. Den berömda andra satsen,sorgemarschen, blev också här mer lyrisk än fylld av sorg.

Som helhet en ovanligt varierad konsert där Olle Persson som den galne kungen är något man inte glömmer i första taget.

Fakta:

Isaksson – Bridges (uruppförande)Davies – Eight song for a mad kingBeethoven – Symfoni nr 3 ”Eroica”Gävle Symfoniorkester Dirigent: Jaime MartínSolist: Olle Persson, barytonGävle Konserthus 25/11