Nina Simones revolution startar om på Gävle Teater

Nina Simone var sångerska och medborgarrättsaktivist. Josette Bushell-Mingo är sångerska, skådespelare och arg. Och har gjort en föreställning där hon öppet konfronterar en rasistisk och brutal samtid – med Nina Simone som ledstjärna.

Musikteatern "Nina – a story about me and Nina Simone" av Josette Bushell-Mingo spelas på Sverigeturné med Riksteatern. Nu har det blivit Gävles tur att se den omtalade föreställningen.

Den är ett samarbete med Unity Theatre i Storbritannien och ges på engelska. Vid premiären i Liverpool i höstas gav de brittiska tidningarna höga betyg.

Josette Bushell-Mingo var senast aktuell på Riksteatern som regissör för "En druva i solen" förra året, en Broadwayklassiker om segregation och medborgarrättskamp. Också den föreställningen visades i Gävle. Arbetarbladets recensent konstaterade att hennes uppsättning fick en "smärtsam koppling till brinnande flyktingboenden runt om i vårt land i dag".

"Nina – a story about me and Nina Simone" spelas på Gävle teater fredag 10 mars. Förutom Josette Bushell-Mingo medverkar musikerna Shapor Bastansiar, Marque Gilmore och Jair-Rohm Parker Wells.

Hur fattade artisten Nina sina beslut, vad kostade de, hur vågade hon? Vad har förändrats sedan dess? Det är några av frågorna som kanske får sitt svar, genom text, sång, musik och videoprojektioner.

