Nobelpris-skrällen: Delade åsikter om Dylans pris

Bob Dylan

Född 24 maj 1941 i Duluth, Minnesota som Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan är dock inget artistnamn, utan ett namn han antog juridiskt i början av karriären. Namnbytet anses ha varit influerat av den irländske poeten Dylan Thomas.

Debuterade 1962 med "Bob Dylan". Albumet "The Freeweelin' Bob Dylan" året efter innebar det stora genombrottet, med låtar som "Blowin' in the wind" och "Masters of war".

Hans låtar plockades tidigt upp av den framväxande amerikanska medborgarrättsrörelsen, och gjordes populära av artister som Joan Baez. Dylan vägrade dock vara en politisk ledargestalt, övergav folkmusiken och började spela med rockband.

Har judisk bakgrund men konverterade till kristendomen i slutet av 70-talet och gav ut flera religiöst präglade album.

Bland hans 40-tal album kan nämnas "Highway 61 revisited" (1965) "Blonde on Blonde" (1966), "Blood on the tracks" (1975) och "Time out of mind" (1997)