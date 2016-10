Ny tidning utforskar litterära verk

I en helt ny tidskrift från förlaget Natur & Kultur bjuds läsarna på djupdykningar i litterära verk. I det första numret av "Revy", som släpps redan den sista oktober, fokuserar man på Toni Morrisons roman "Jazz" från 1993.

– Vår grundidé är att använda en bok som ett prisma för att diskutera olika ämnen. I stället för att välja ett ämne, som rasism eller migration, så blir ämnena tydliga om man utgår från ett verk. Så har vi en stor kärlek till bra romaner, vi vill djupdyka i dem och se vilka idéer de väcker, säger Anton Gustavsson, redaktör för "Revy", till Dagens Nyheter.

"Revy" ska ges ut med ojämna intervaller. Tidskriften har formatet A3 och väger strax över ett kilo per nummer.

"Namnet är en blinkning till de amerikanska och brittiska litteraturtidskrifterna, som The New York Review of Books", säger Anton Gustavsson till Dagens Nyheter. (TT)