Recension: Omtumlande då dirigenten jagades bort

Papper revs sönder, dirigenten jagades bort, en plastlang vevades runt i luften… Upplopp? Fotbollshuliganer i farten? Nej då, bara en konsert med Gävlesymfonikerna med solister i konserthuset.

Fredagskvällens konsert var inbakad i brassfestivalen Signal och blev lite annorlunda. Ja, säkert till och med omtumlande och förvirrande för många. Det här var långt ifrån det vanliga konsertprogrammet även om en i sammanhanget lite udda Mozart plockats in på slutet.

Signals tema för året är kärleken och här klev skådespelaren Björn Granath in, tände ett ljus och började läsa, eller gestalta, texter av Shakespeare som bearbetats av författaren Magnus Florin. Effektfullt och gripande fick vi i publiken möta den ljuva förälskelsen, åtrån, längtan efter den ouppnåliga och den dysvarta svartsjukan. Stockholm Chamber Brass understödde med musik av 1500- och 1600-talskompositörer som Dowland ochTallis. Texterna och musiken rörde sig genom århundradena och trängde in, bet sig fast.

Så brakade det lös, eller vad man ska säga. Mike Svoboda är som tonsättare och trombonist ett stort namn inom den moderna musiken. Han har varit assistent till Stockhausen och också samarbetat med en sådan som Frank Zappa. Här trädde han in som solist i sin egen ”Carmen Remixes – Love Hurts”. Från början kändes det lite oklart vart det hela var på väg. Sedan tog musiken form. Orkestern tar större plats bakom Svobodas trombon som rör sig från ljud som hämtade från en australiensisk didgeridoo till mer melodiösa partier. Fragment från Bizets Carmen kryper in. De tre slagverkarna accentuerar rytmen med tamburiner, trianglar, pukor och klappar händerna. En bit in river de sönder papper och knycklar ihop. Slänger iväg det. Allt en del av musiken. Svoboda själv en riktig estradör med stark närvaro, blinkningar åt publiken, viftande med armar och huvudskakningar. Plötsligt vänder han sig mot dirigenten Ivan Meylemans. Rusar fram och jagar bort honom från pulten. Svoboda tar själv över orkestern. Meylemans dyker då upp som en matador med rött skynke och allt. Duellen dem emellan slutar med att Meylemans räcker över en röd ros och så tar de upp sina gamla roller igen. Svoboda använder sedan trombonen på sätt man kanske aldrig sett tidigare inför publikens häpna ögon.

Stående ovationer och som extranummer ett stycke som Svoboda spelar på något som kanske en gång var en duschslang.Slangen vevar han också runt i luften medan han får ljud ur den.

Mer Svoboda efter paus, då bara som kompositör. Tom Poulson, Sebastian Kemner och Rubén Durá de Lamo är solister i Svobodas Triple Concerto. Här hittar jag aldrig ingången utan blir kvar ståend eutanför. Men solisterna imponerar och också här blir det extranummer.

Till slut Mozarts symfoni nr 41, ”Jupiter”. Lite obegripligt hur den passade in i programmet, om nu inte Jupiter var gudarnas stora hornblåsare. Konserten var dessutom redan lika lång som vanligt utan den. Vi fick i alla fall ett mycket fint framförande där det var ett nöje att följa flöjt och oboe. Ivan Meylemans ledde det hela mjukt, följsamt och med lite extra glöd därdet behövdes.

Fakta:

Shakespeare/Florin –Kärlekens förvandlingar

Svoboda – Carmen Remixes – Love Hurts

Svoboda – Triple Concerto

Mozart – Symfoni nr 41”Jupiter”

Gävle Symfoniorkester

Dirigent: Ivan Meylemans

Solister: Mike Svoboda, trombon,Tom Poulson, trumpet, Sebastian Kemner, trombon, Rubén Durá de Lamo, tuba

Stockholm Chamber Brass, skådespelaren Björn Granath

Gävle konserthus 28/10