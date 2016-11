Recension: Så utmärkt trivialt av Peter Englund

Peter Englund har ju en enastående meritlista som historiker och författare, sedan många år medlem av Svenska Akademien och under några år dess ständige sekreterare. Läge för djupsinnigheter och analyser skulle man kunna tro. Nej, Englund har i stället skalat bort allt och bara skrivit ner sådant han minns rakt upp och ner. Minimalistiskt, i korta meningar. 657 saker han kommer ihåg. Och så en sak han inte minns.

Mycket är sådant som vi som i någon mening är generationskamrater också minns, och Englund påpekar också just det. Han har inga anspråk på att är något unikt med det han tar upp. Som när han skriver: ”Jag kommer ihåg Björnklister och att det var vitt”. Eller politiska händelser: ”Jag kommer ihåg Chrusjtjovs besök i Sverige”.

En hel del är naturligtvis också personligt från uppväxten i Boden. Det är en ljus bild vi får där en ömsinthet lyser igenom trots det korta formatet. Som när han minns hur hans pappa när han var orakad brukade jaga barnen för att ”skäggas” och att de tyckte att det var jättekul.

Genom alla dessa nedslag i minnet växer en bild av Sverige under det sena 50-talet och 60-talet fram. Det nämns aldrig men boken tycks sträcka sig fram till 70-talets början. Den första LP han köpte, Simon and Garfunkels ”Bridge Over Troubled Water” släpptes 1970 och där någonstans tar det slut.

Vi får en bild av ett Sverige där man fortfarande gick i skolan på lördagar och då hade ”Roliga timmen”, eleverna kunde få kvarsittning, där allt var stängt på Långfredagen, där man kunde köpa ettöresgodis och man lyssnade på Farbror Sven på radion. Och där kvinnor inte klippte gräsmattan.

Peter själv då? Jo, det är en helt vanlig uppväxt med lekar och minnen av skolkamrater och de första tjejer han blev kär i. Han tycks ha varit mycket intresserad av serietidningar för sådana minns han massor av och av att bygga plastmodeller.

Musik och sport tycks ha spelat en mindre roll. Själv skulle jag ha skrivit. ”Jag minns Drop In och Kersti Adams-Ray” och ”Jag minns då Beatles var med”.

Något som känns riktigt bra är att han inte gör något försök att ”backdatera” sina senare framgångar. Här finns inget av ”redan som ung läste jag stora historiska verk” eller att lärarna skulle ha berömt honom som något sorts ungt stjärnskott. Här är det just vanligheten som lyser igenom.

Den militära närvaron i Boden var påtaglig och en del sådana minnen bryter sig loss från den lite knappordiga formen och får glöd, blir mer litteratur. Risken för krig var ständigt närvarande:

”Jag kommer ihåg att jag en gång drömde att kriget verkligen kom, och att det smällde och jag rusade ut ur vårt hus och tittade bort mot oväsendet och då såg jag – mycket dramatiskt – långsamma propellerplan flyga an bland spelande ljuskäglor och rökmoln från detonerande luftvärnsgranater.”

Boken får en att själv börja minnas, att precis som Peter Englund, kort punkta ner sådant man minns. En osäkerhet infinner sig ibland. Vad minns jag egentligen? Vad har jag bara hört i efterhand och förvandlat till ett eget minne?

Peter Englund var fem år då John F. Kennedy sköts och då spionen Wennerström greps. Kan han minnas det? Eller Chrusjtjovs besök året efter? Ja, det tror jag. När jag själv tänker efter så minns jag med all säkerhet saker från då jag var två-tre år gammal. Det är sådana tankar den här boken väcker.

Vad är det då Peter Englund inte minns? Jo, Raketost. Men den minns jag.

Fakta: Ny bok av Peter Englund, "Jag kommer ihåg" (Natur & Kultur)