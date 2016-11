Så här målar Bob Dylan

Bob Dylan – en pristagare

Bob Dylan får Nobelpriset i litteratur "för att ha skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen", skriver Svenska Akademien i sin motivering.

Bob Dylan är den första musiker som har fått Nobelpriset i litteratur. Han har fått en mängd andra utmärkelser under sin karriär. Här är några i urval:

Han blev hedersdoktor vid Princeton Universitet 1970. 1988 blev han invald i Rock and Hall of Fame. 1991 tilldelades han en Grammy Lifetime Achievement Award, för sin livsgärning. 2000 fick han Polarpriset och 2001 en Oscar för bästa låt i "Things have changed". 2008 fick han Pulitzerpriset. 2012 fick han frihetsmedaljen av president Barack Obama. 2013 förärades han det franska priset L'ordre national de la Légion d'Honneur.

Han har också fått flera Grammy -priser för årets album och bästa samtida folkmusik.