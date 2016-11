Sandvikens Bernt-Olov Andersson inbjuden till amerikansk litteraturfestival – "Jag kände mig hedrad"

Ryktet har gått, märker jag. Jo, det stämmer: för en månad sedan läste jag poesi under en hel timme på den stora litteraturfestivalen ”Southern Festival of Books” i Nashville.

2016 var temat ”A celebration of the written word”. Och det skrivna ordet finns det väl all anledning att vara rädd om och att fira högtidligt.

Det var naturligtvis en ren tillfällighet att jag blev inbjuden till den här festivalen. Den viktigaste anledningen var egentligen att min hustru Anette och jag reser mycket. Vi har alltid gjort det. Det har varit vårt stora intresse. Vi vill se andra kulturer, lära oss människors villkor och historia.

Sedan 20 år tillbaka har vi sett stora delar av Indien. Förra året besökte vi Cuba, Costa Rica och Sicilien. I början av det här året bodde vi en månad i Hoi An i Vietnam och i höst 1,5 månad utanför Columbia, Tennessee, USA. Vi försöker bo längre tider på platserna för att verkligen få en känsla för och lära känna platsen. Vi förbereder oss väldigt noga, söker billiga alternativ och söker fakta, evenemang och olika besöksmål.

Grand Ole Opry, Broadways alla musikrestauranger och Dylan/Cash-utställningen på Country Music Hall of Fame, var självklara. Men av en händelse upptäckte jag den stora litteraturfestivalen på War Memorial Plaza i Nashville. Den anordnas varje år en timmes bilväg från den vita stuga på Armsdale Farm som vi slutligen hyrde. Jag tyckte det verkade mycket intressant: 200 författare från hela USA skulle samlas, bokstånd, signeringar, musik och happenings.

Jag skickade iväg en e-post på måfå och ställde några frågor om evenemanget. Slutligen hamnade jag hos Serenity Gerbman i festivalledningen. Det hela utvecklade sig till en intressant brevväxling oss emellan, som slutligen utmynnade i att hon bad mig medverka.

Jag kände mig naturligtvis hedrad, men insåg omedelbart att det skulle bli svårt, eftersom min engelska bara bestod av det lilla jag lärt mig på Hyttgatsskolan i Sandviken och genom att läsa engelska och amerikanska pop- och rocktidskrifter i kallrummet på bruket.

Dessutom finns inte mina böcker på andra språk än sandvikska.

Serenity och jag kom då överens om att jag skulle översätta ett par dikter och att jag skulle läsa dem på svenska. Hon skulle ordna någon som kunde läsa de engelska tolkningarna.

Jag tog genast kontakt med en ungdomskamrat till vår son Jonas. Han heter Patrik Adolfsson och har arbetat som dataexpert i London de senaste 15 åren. Han är mycket duktig på engelska och har en känsla för språk och poetiska uttryck. Det har hittills hunnit bli fyra diktsamlingar. Vi tyckte båda att arbetet med dikterna var så givande, att det hela slutade med att jag hade med mig en liten bok i bagaget, med mer än 30 översatta dikter.

Den som läste mina dikter på Southern Festival of Books var poeten Kory Wells. Hon är bosatt i Murfreesboro utanför Nashville och har publicerat ett par diktsamlingar. Hennes dotter Kelsey stod för musikinslagen. Hon var en ”fiddler”, som vunnit många fina priser med sin fiol. Kelsey spelar mest folkmusik från Appalacherna, men hon har också besökt Danmark och Norge och kunde dessutom några svenska spelmanslåtar som hon framförde mellan Korys och mitt diktläsande.

Det hela var mycket trevligt och min medverkan gjorde att jag fick tillfälle att träffa många poeter och författare. Bland andra författaren Adam Hochschild som finns översatt till svenska och har skrivit böcker som ”Kung Leopolds vålnad” och ”Spräng bojorna”. De handlar om den fruktansvärda slavhandeln. Dessa böcker vill jag verkligen rekommendera.

Nåja, det hela var ett äventyr och jag ångrar inte att jag skickade det där e-postbrevet till Serenity Gerbman på Southern Festival of Books – A celebration of the written word.

Så gick det hela till. Ryktet talade sant. Så nu vet ni det.

Några av dikterna som lästes:

Winterviewing

18 degrees below zero.

Coalblack morning.

The Steelconstruction weak silhouett

through the shed window's reflection of the room.

Framework patterns,

and the crane standing upright as a strong seam

in the dimlight of dawn.

As if the sky in black iron

been broken as a razorblade,

brittle of the strong cold,

and then, as to save the world,

basted together by thick wires.

Surrounded by steaming breath

a backhoe with blazing eyes

eats the snow masses.

Snowdrifts that pressed against the housewalls

trembling with cold.

A dimlight makes the contours of the spruce

wreath sharper.

And in the growing light

you can count the rim needles.

Now the sun rises up

with gleam in the window fogging.

And on our table rest two pairs of hands,

while the spring is burning in Holger's eyes.

Originalversion: Vinterbetraktelse

18 grader kallt,

kolsvart morgon.

Stålkonstruktioner tecknar sig svagt

genom bodfönstrets spegelbild av rummet.

Fackverksmönster,

och lyftkranen står rak som en stark söm

i det svaga gryningsljuset.

Som om himlen i svart järn

brutits av som ett rakblad,

spröd av den starka kylan,

och sedan som för att rädda världen

tråcklats ihop av grova trådar.

En traktorgrävare med blixtrande ögon

äter av snömassorna

omgiven av ångande andedräkt.

Snövallar som trycker sig mot husväggarna

darrande av köld.

Ett svags ljus gör taklagskransens konturer skarpare

och i det växande ljuset

kan man räkna kransens barr.

Nu stiger solen upp

med blänk i fönstrets imma.

Och på vårt bord ligger två par händer,

medan våren brinner i Holgers ögon.

Ur ”Mellan hammarslag och bandbyte” 1978

You might as well die in Terravecchia

You might as well die in Terravecchia,

where the giant puzzle of small houses

are climbing like chamois up the mountain.

In the Chiesa Madre,

as the Norman king

built a thousand years ago,

where I breathe freely.

The air is light as blue silk.

You might as well die in Terravecchia,

where the older men go into a steep hill

to the ancient olive trees

whose fruits have the taste of the cosmos.

Trees that twists out of the earth

like varicose veins.

Caltabellottas women dressed in black

carry the entire mountains’s sadness

in their folds and ruffles.

They smile introverted,

disappears with long shadows into the gates,

When night unfurls its umbrella

with star sticks and comets.

You might as well die in Terravecchia.

You might as well die there

a night when I look through the skylight

and can imagine the sea far away in the darkness.

Originalversion: Man kan lika gärna dö i Terravecchia

Man kan lika gärna dö i Terravecchia,

där det väldiga pusslet av små hus

klättrar likt stengetter uppför berget.

Vid Chiesa Madre,

som den normandiske kungen

lät bygga för tusen år sedan,

där andas jag fritt.

Luften är lätt som blått silke.

Man kan lika gärna dö i Terravecchia,

där åldermän går på skrå

till urgamla olivträd

vars frukter har smak av världsalt.

Träd som vrider sig ur jorden likt åderbråck.

Caltabellottas svartklädda kvinnor

bär hela bergets sorg i sina veck och volanger.

De ler inåtvänt,

försvinner med långa skuggor in i portar,

när natten fäller upp sitt paraply

med stjärnstick och kometer.

Man kan lika gärna dö i Terravecchia.

Man kan lika gärna dö där

en natt när jag ser ut genom takfönstret

och kan ana havet långt där borta i mörkret.

Dikten skrevs på Sicilien 2015