Satir och dystopier i Trumps kölvatten

Trump och kulturen

Tv-bolaget HBO planerar att spela in en miniserie om valduellen mellan Trump och Clinton. Den ska bygga på en kommande bok om valet av journalisterna Mark Halperin och John Heilemann. Bakom projektet står samma gäng som producerade den prisbelönta filmen "Game change" med Julianne Moore som vicepresidentkandidaten Sarah Palin under valet 2008.

Som en protest mot Trumps nedskärningar i kultursektorn visade flera biografer filmen "1984", med motiveringen: "Orwells skildring av en regering som hittar på egen fakta, kräver total lydnad, och demoniserar utländska fiender, har aldrig legat mer rätt i tiden."

Alec Baldwins imitation av presidenten blev vida spridd. Nu ska han och Kurt Andersen också ge ut boken "You can't spell America without me: The really tremendous inside story of my fantastic first year as president Donald J Trump" på förlaget Penguin i november.

Kongressmannen och demokraten John Lewis är en legend inom medborgarrättsrörelsen, men står enligt Trump bara för "prat, prat, prat och ingen action eller inga resultat". Efter uttalandet sålde Lewis bok "March: Book one" i tusentals exemplar. Andra böcker som har fått ett uppsving är Hannah Arendts "The origins of totalitarianism", Philip Roths "The plot against America" och Rebecca Solnits "Hope in the dark".

Protestsånger. Flera musiker spelade tidigt in protestsånger mot Donald Trump. Fiona Apple sjunger till exempel: "We don't want your tiny hands / Anywhere near our underpants". En sammanställning av oberoende skivbolag släppte också en låt per dag under Trumps första 100 dagar, av artister som Bon Iver, Jens Lekman och Angel Olsen. Artister från Bruce Springsteen till Kendrick Lamar har skrivit musik om Trump. Bara dagar efter att presidenten twittrat det kryptiska "covfefe" gjordes också låtar om uttrycket.

Trump föreslog i sin första budget att man skulle lägga ned National Endowment for the Arts, myndigheten som betalar ut federala anslag till konstnärlig verksamhet i USA. Han föreslog samma öde för systermyndigheten som ansvarar för anslag inom humaniora, National Endowment for the Humanities (NEH). Anslagen till NEA, NEH och Corporation for Public Broadcasting ligger på 6,6 miljarder kronor eller cirka 0,02 procent av budgeten, enligt Washington Post.

Stora delar av kulturlivet vände sig mot Donald Trump under hans kampanj. Hollywoodstjärnor som Meryl Streep och Robert de Niro har gått i öppen polemik mot presidenten.