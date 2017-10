Sex av Kazuo Ishiguros böcker återutges

Förlaget Wahlström & Widstrand har redan fattat beslut om att ge ut sex av författarens böcker på nytt, i svensk översättning. "Återstoden av dagen" och "Begravd jätte" kan komma ut redan i slutet av nästa vecka, enligt förläggaren Sara Nyström.

Dessutom arbetar förlaget på att ge ut fyra titlar till: "Never let me go", "Vi som var föräldralösa", "Nocturner" och "Den otröstade". Planen är att de ska finnas tillgängliga i slutet av oktober.

– Upplagan är inte helt spikad än, men den är stor. Framför allt är det kul att plocka ut "Never let me go", det var länge sedan den kom, säger Sara Nyström som fortfarande känner sig "helt upp och ned-vänd" efter beskedet.

Ishiguros japanska förlag Hayakawa meddelar, enligt AFP, att man ska återutge alla åtta av den japanskfödde författarens böcker i översättning, efter en "enorm efterfrågan". (TT)