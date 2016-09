Skakande om saudisk frihetskamp

Nionde januari 2015 samlas flera hundra personer utanför en moské i Jidda, Saudiarabiens näst största stad. I mitten en grupp vitklädda män och en fängslad man. Piskan börjar vina medan folkmassan ropar ”Allahu akbar”.

Mannen som får ta emot piskslagen är Raif Badawi som har skapat ett diskussionsforum där liberala åsikter förs fram. Han greps 2012 och dömdes sedan till tio års fängelse, 1000 piskrapp och 270 000 dollar i böter för att ha ”kränkt de islamiska värderingarna och gett spridning åt liberala tankar”.

Nu berättar hustrun Ensaf Haidar om hur vad som började som en kärlekshistoria som bröt mot samhällets regler utvecklades till en kamp för frihet och mänskliga rättigheter. Och hur den kampen drivit henne och barnen i landsflykt och maken in i fängelse och till offentlig piskning.

Ensaf Haidar berättar sin historia enkelt och rakt på tillsammans med sin medförfattare, mellanösternreportern Andrea C. Hoffman. Men just genom sin enkelhet blir många av händelserna desto mer skakande när de sjunker in. Boken ger dessutom en inblick i ett samhälle och ett sätt att leva som vi ändå vet mycket lite om.

Upproret mot det sauidiska samhällets rigida regler börjar redan när Ensaf Haidar och Raif Badawi träffas. Nej, träffas gör de inte. En kvinna kan inte umgås med en man, inte ens prata med honom. Ensaf Haidar växer upp till ung kvinna utan att någonsin ha pratat med eller träffat andra män än sin far och sina bröder. När Raif ringer och söker en av hennes bröder och hon svarar är det något oerhört. Hon pratar med en främmande man. Hon lägger snabbt på. Men han ringer tillbaka. Så börjar deras liv tillsammans medan hennes familj gör allt för att hindra all kontakt.

En av bokens många styrkor är hur Ensaf Haidar skriver om hur bara detta, att ha en egen vilja och själv välja sin partner skakar ett samhälle där kvinnan tillhör mannen. Som ogift är hon helt underställd sin far, som gift sin make. Och vid skilsmässa eller om hon blir änka blir hennes far förmyndare igen. Hon är alltid underställd en man, det kan vara hennes bröder eller en farbror, eller till och med hennes son. Går hon ut måste hon vara heltäckt förutom en öppning för ögonen. Hon får inte synas.

Haidar beskriver också hur detta leder till ett, som hon skriver, ”översexualiserat” samhälle. När normalt umgänge mellan könen är förbjudet ses bara att svara på tilltal som en invit. Det finns ingen ”uppförandekod, ingen normalitet”.

Bröllopsresan till Libanon blir, när de väl lyckats gifta sig, en ögonöppnare. Där kan hon gå i bara jeans och en topp och med utsläppt hår. Ett annat, fritt liv, blir synligt.

När sedan Raif Badawi offentligt ifrågasätter religionens roll och öppet skriver att staten inte ska gynna en religion utan att alla ska vara likvärdiga, att religion, eller inte, är var och ens ensak, är måttet rågat. Då har redan hans far under en längre tid gått ut i tv och medier och krävt att han ska fängslas eller till och med avrättas som avfälling.

Vad som följer är en bedrövlig historia om hur staten och religiösa myndigheter krossar en familjs liv. Ensaf Haidar och barnen tar sig via Egypten och Libanon till Kanada där de nu har asyl. Raif Badawi väntar i fängelset på nästa omgång piskrapp.

Det man undrar lite är varför protesterna i omvärlden är så få. Margot Wallström och några andra politiker får ett omnämnande för att de vågat kritisera regimen. Men i övrigt är det nog så tyst om ett land där ateism i en lag 2014 jämställdes med terrorism. Och Badawi är inte ensam. 2015 dömdes poeten Ashraf Fayadh till åtta års fängelse och 800 piskrapp för att ha kränkt religionen och tidigare i år fick en 28-årig man ett ännu hårdare straff för att på twitter ha utryckt sin ateism.

Det är ganska tyst. Förutom vinandet från piskorna.

Ny bok

Ensaf Haidar med Andrea C. Hoffman

"10 år och 1000 piskrapp"

Förord: Jenny Nordberg

Översättning: Ulrika Junker Miranda)

(Wahlström & Widstrand)