Snyder om Trump och tyranni: "Även små handlingar räknas"

Boken "Om tyranni" är tunn – Timothy Snyder skrev den i en känsla av extrem brådska, efter att Donald Trump valts till president. Men de 20 historiska lärdomarna har han destillerat fram ur ett helt liv som historiker. På besök i Stockholm snart ett år efter det amerikanska valet är han fortfarande orolig.

– De goda nyheterna är att miljontals amerikaner har engagerat sig, de dåliga att många har blivit mer radikala, säger Snyder som menar att presidenten spelar ut olika grupper mot varandra.

I flera böcker har Timothy Snyder spårat tecknen på demokratiers sönderfall. Han påminner om att det bara tog ett år för den nazistiska nyordningen att konsolidera sig: vid slutet av 1933 hade Tyskland blivit en enpartistat. Vissa kallar honom alarmistisk men Snyder menar att lärdomarna är tydliga:

– Det handlar om att man inte ska lyda i förväg, att man ska skydda sina institutioner och frukta enpartistaten, säger han.

Grymheter som Förintelsen hade ännu fler underliggande orsaker, som ekologisk panik, antiglobaliseringtankar och förstörelse av stater. Sådana tecken ser Snyder visserligen nu också. Till exempel att regeringen i USA ignorerar forskning om global uppvärmning. Och försvagandet av EU oroar honom.

– Vi vet inte hur Europa skulle se ut utan integration, det har antingen varit en grupp imperier eller ett integrationsprojekt, inte en samling nationalstater. Den erfarenheten vi har av sådana nationer, som i Östeuropa under 1920-talet, är att de kollapsade väldigt fort. Nästan alla i Europa tror att man har varit nationalstater – nationalister och fascister lockas av ett sådant förflutet – men det har aldrig funnits.

Makthavare utnyttjar också de falska nyheter som numera sprids blixtsnabbt. De vet att "om ingenting är sant kan ingen kritisera makten", skriver Snyder. Mest oroande med Trumps beteende tycker han är just de konstanta lögnerna och mantrat om de lögnaktiga journalisterna.

– Ibland skapar vänsterkritik tillfällen för högern. Den generella vänsterkritiken mot upplysningen är en öppning för de rika. För om vi lär oss att allt handlar om perspektiv och att det inte finns någon sanning, om allt vi vet om sanningen är att vi måste vara skeptiska, ger det en stor fördel till pr-apparaten.

Teknologin sprider propagandan fortare: vid varje islamistisk attack twittrar Trump att han hade rätt. Att islam nu har fått en "spektakulärt överdriven" roll i både USA och Europa ger anledning till vaksamhet, hävdar Timothy Snyder. Han identifierar "terrormanagement" som ett av auktoritära ledares vanligaste knep.

– Att förhindra terrorism är viktigt men det finns inget samband mellan det och att inte skydda civila rättigheter. Ändå kommer ledare att försöka göra den kopplingen. Det är ett knep, man skapar en katastrof eller väntar på en, som man utnyttjar. Det hände vid riksdagshusbranden i Tyskland 1933 och det var sättet Putin kom till makten på i Ryssland 1999.

Men trots den allvarliga situationen är Timothy Snyders budskap hoppfullt.

– När saker börjar gå dåligt accelererar trenden om folk tänker "det finns inget jag kan göra" när det ironiskt nog är precis tvärtom, säger han.

Även små handlingar spelar roll: att prenumerera på tidningar, att demonstrera, att ta ner en svastika snarare än att gå förbi den – sådant som kan vara svårare än det verkar.

– Men om du gör det känner du dig bättre och nästa gång blir det lättare. Jag mår själv bättre av att göra något och det stämmer för de flesta – bara man sliter sig ifrån alla dåliga nyheter och gör en god sak. (TT)

Timothy Snyder om...

... varför högerextremismen ökar i Europa och USA:

"I allmänhet har framtidsberättelserna börjat bli slitna, och det finns inga andra visioner om framtiden. I Europa var berättelsen att ekonomisk integration skulle leda till politisk integration vilket skulle leda till kulturell integration. Det visade sig inte riktigt stämma. Ekonomisk integration gör en hel del men det lär inte folk att känna sig europeiska, och det kan dessutom tas för givet.

I USA har vi en berättelse om att den fria marknaden leder till lycka och därmed demokrati. Det har genererat stora ojämlikheter. Och folk vet inte vad en annan berättelse skulle kunna vara. I Europa faller folk tillbaka på nationen, och att nationen borde lämna Europa. Men vi vet inte vad som skulle hända då. I USA är folk medvetna om hur skadliga ojämlikheterna är men ser inga alternativ. Det är faran, när en berättelse bryter samman kan man tappa tron på framtiden helt och hållet och börja skylla på andra, vilket har hänt i både USA och Europa. Islam har fått en spektakulärt överdriven roll. Det har att göra med terrorism och i vissa länder med invandrare. Men det finns egentligen inget samband, Tyskland tog emot många invandrare medan Polen och Ungern inte tog emot nästan några. Men invandringspolitiken är viktigare i Polen. Så antalet har nog inget med saken att göra."

...risken med internet:

"Det pratades mycket om hur internet skulle få oss att kommunicera. Men det internet främst gör är att förstärka det vi redan tycker, även när det är fel. Internet leder oss in i vår hjärnas mörkare gränder. Och eftersom det är så snabbt tilltalar det de lägre delarna av hjärnorna. Internet för runt oss mellan olika platser men det hjälper oss inte att tänka, det bryter sönder vår förmåga att koncentrera oss."

... det mest skadliga med Trump:

"Det som underminerar systemet mest är att han ljuger hela tiden och sedan påstår att det är journalisterna som är lögnare. För den omedelbara framtiden är det farligt att han övertalar folk att regeringen inte handlar om att göra utan om att vara – han förstärker gruppidentiteter. För när folk är övertygade om att regeringen inte kan göra något kommer ojämlikheten att öka och politiken att bli mer radikal. Bland det han gör på kort sikt är det värsta att han sträcker ut en hand mot extremhögern, och påstår att det bland nazisterna finns bra människor. Eller att han benådar en sheriff, Joe Arpaio, vars hela karriär handlade om att spärra in folk i läger. Att signalera att sättet att styra är att kringgå lagen är oroande. Men listan är lång."

FAKTA: Timothy Snyder

Född: 1969

Bakgrund: Timothy Snyder är författare och professor i historia vid universitetet i Yale. Han är expert på Östeuropa och det andra världskriget. På svenska finns böckerna "Den röde prinsen. Wilhelm von Habsburgs hemliga liv" (2009), "Den blodiga jorden. Europa mellan Hitler och Stalin" (2011) och "Den svarta jorden. Förintelsen som historia och varning" (2016).

Aktuell med: "Om tyranni. Tjugo lärdomar från tjugonde århundradet" (2017).

Läser just nu: "På planet hit läste jag Hilary Mantels 'Wolfhall' och hemma 'The souls of black folk' av W E B Du Bois".