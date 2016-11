Sound of mat – Gävlebo först med bok om vilken musik som ger bästa smak

Snälla, lek inte med maten!

Vill jag be Gävletonsättaren Per Samuelsson.

Varför ska en rå laxbit och uppskurna tomater kladda ner ett musikinstrument?

Ungefär som de där fruktansvärda reklamfilmerna med dansande kex. Sådant är ovärdigt. Både mot maten och mot de som inte har någon mat att äta.

Per Samuelsson ger ut ”Krydda med musik” i höst, prydd med den lekfulla alternativt osmakliga bilden. Det är ingen receptsamling utan en faktabok om ljud. Författaren vill förmedla sina insikter av hur olika sinnesintryck kan förstärka varandra. Fläskpannkaka smakar annorlunda till Vikingarna än till Mozart.

Nå, just det finns inte med som exempel. Men idén är att berätta om hur ljud påverkar upplevelsen av mat och dryck. Per Samuelsson gör bland annat kompositioner som passar maltwhisky. Hans matlagningskoncept för Rammstein: ”Den massiva klangen matchas med en rejäl köttbit”.

Är man osäker på ljudsättningen kan man alltid välja Nina Simones ”Feeling good” – funkar till nästan alla rätter, lovar författaren.

”Krydda med musik” sägs vara den första svenska boken i ämnet. Som också benämns ”crossmodalism”, det vill säga ett begrepp för upplevelser som triggar flera sinnen. Om Mona Lisa lukade skunk på Louvren skulle hon kanske inte vara lika populär, eller åtminstone vara intressant på ett annat sätt. Crossmodalismen kommer att växa explosionsartat, spår Per Samuelsson.

Ett annat förebud är att surrealisten Salvador Dalís kokbok med konstnärligt illustrerade och lustframkallande maträtter – ”Les Diners de Gala” från 1973 – kommer i svensk nyutgåva i december.

Det har förresten blivit allt vanligare på senare år att kulturupplevelser serveras med mat. Gävlesymfonikerna spelar regelbundet till lunchsoppa och på Söders Källa bjuds i veckan en föreställning som kalls Operasupé. Passar Wallenbergare till operettörhängen? Har Per Samuelsson konsulterats?

”Krydda med musik” är skriven som en lärobok med akademiska referenser. Fint illustrerad med foton tagna av Irene Sahlin, också hon Gävletonsättare.

Trivia som förhöjer läsningen: Förslaget om ett orkesterverk skapat av ”ägg som vispas synkront med att persiljan hackas”. Tonsättaren Hans Parment har gjort musik av tillagningen av en potatis- och purjolökssoppa. Ljudet från en mässingsklocka hörs över ett torg i Lissabon varje gång en ny plåt kommer ur ugnen med stadens ”bästa bakelse”, vilket har gett hela kvarteret en egen akustisk identitet.

Per Samuelsson förmedlar sina expertkunskaper underhållande – både medvetet och omedvetet ska sägas. Det kan kännas lite absurt när självklarheter ikläs vetenskapliga termer. Jag påstår inte att boken är onödigt, inte alls. Men om den vore en avhandling skulle Samuelsson lätt kunna få IG Nobel-priset, det alternativa Nobelpriset som belönar gärningar som "först får folk att skratta och sedan får dem att tänka efter."

Ljuddesign är också en affärsverksamhet. Biltillverkare anlitar de främsta ljudformgivarna för att skapa det perfekt mjuka klicket när en bildörr slås igen. Potatischipsens crunch är givetvis ingen tillfällighet.

Så Per Samuelsson riktar sig bland annat till restaurangägare. De kan öka omsättningen genom att sända ut rätt musik till rätt rätt. Hamburgerkedjor får goda råd. Samuelsson själv kan hyras in för arrangemanget ”Taste of sound” – harmoniska middagsupplevelser skapas för konferenssällskap om hundratals gäster.

”Krydda med musik” lanserar teorier, med den nyfrälstas hela entusiasm, och lanserar inte minst ljuddesignern Samuelsson.

Proffsigt gjort, inget snack. Men många sinnesintryck samspelar händelsevis även i mötet med en ny bok. Jag provoceras av att texten klingar så entreprenörskäckt. Och av att författaren leker med maten på omslaget. Det som också hörs skorra är det faktum att konstnärer i dag måste vara fenomen på att sälja in sig.

Fakta: Ny bok av Per Samuelsson, "Krydda med musik" (Fanky Art Lab)