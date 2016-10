SVT-utspel får tummen upp

Det allt svårare läget för de regionala mediehusen i skiftet mellan tryckta tidningar och digital verksamhet har fått en del bedömare och mediechefer att måla upp en konflikt mellan public service och kommersiella aktörer.

Med sin debattartikel räcker SVT ut en hand till mediehusen.

"Public service har samexisterat med tidningarna i nära 100 år. Vår utgångspunkt är att båda krävs för mediemångfalden och demokratin", heter det i inlägget signerat av SVT:s vd Hanna Stjärne, programdirektör Jan Helin och chefen för SVT:s nyhetsdirektion Anne Lagercrantz.

– Det är ett bra initiativ. Bra att de problematiserar frågan om hur de kan samarbeta med andra medier, säger Robin Govik, redaktionell affärsutvecklingschef på Mittmedia, som driver bland annat 28 dagstidningar, gratistidningar och radio i främst mellersta delen av Sverige.

De tre SVT-företrädarna skriver att SVT vill bidra till andra medieföretags "förmåga att hantera det digitala skiftet", och listar ett antal förslag på hur detta ska göras.

Dels vill man öppna för att samproducera eller köpa in program från tidningar och andra medieföretag i en tid där tidningarna själva producerar mer och mer tv. Man vill också ge tidningarna större tillgång till klipp från SVT:s nyhetssändningar för att bädda in på sina egna sajter. SVT vill också dela med sig av sin kunskap genom att erbjuda utbildningar samt bjuda in publicister från landet till samtal om den omställning branschen ställs inför.

– Man kan fundera på om inte allt som SVT gör som är finansierat av det allmänna skulle vara att betrakta som public domain. Jag tycker det finns något i det, säger Robert Govik.

Han ser gärna ett samarbete också åt andra hållet. Att tidningarna kan leverera material till SVT.

– Men de stänger dörren för nyheter. Och nyheter är vår kärnverksamhet, menar Robert Govik.

SVT-företrädarna skriver också att public service inte har orsakat tidningskrisen, och att bara tidningsföretagen själva kan lösa den: "Men om vi kan hjälpa till vill vi gärna göra det".

– Ett nästa steg i det här ligger väl inte hos SVT, utan hos regeringen, menar Robert Govik. Att fundera på hur man ska trygga lokaljournalistiken i framtiden.

Fotnot: Public domain kan närmast översättas med allmän egendom, fri nyttjanderätt. (TT)