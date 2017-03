"Tänk om, Trump" – New Yorks största kulturinstitutioner höjer rösten

Det är chefer vid New Yorks Lincoln center – som omfattar operahuset Metropolitan, New Yorks filharmoniker och stadens balett – som har skrivit framställan.

"I amerikanska städer gjuter konstinstitutionerna liv i grannskapen, de drar till sig investeringar, leder till utveckling, ger bränsle åt uppfinningsrikedom och skapar jobb", skriver de i ett uttalande.

I USA finansieras kultursektorn till största del av privata medel. Men cheferna vid Lincoln center säger att det är av yttersta vikt att bevara National endowment for the arts, som fungerar ungefär som ett kulturdepartement och förra året fick 140 miljoner dollar, cirka 1 336 000 000 kronor, i stöd av den amerikanska staten.

Trump-administrationen har föreslagit stora nedskärningar i statsbudgeten, undantaget militären.

I januari skrev politiksajten The hill att förslag från Trump indikerade att National endowment for the arts skulle läggas ner helt och hållet. (TT-AFP)