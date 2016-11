Mästerligt – men för mycket diskoljus i Riksteaterns Tjärdalen

Jag går från Skottes musikteaters varmt och djupt berörande ”Kainos sång”, genom den glashala Rådhusesplanaden, till Gävle teater och riksteaterns turnerande ”Tjärdalen”.

Ensemblen minglar med publiken, jag hör en äldre dam säga sen till sin väninna att ”hon bjöd till”för att vara snäll mot skådespelaren. Sara Lidmans hår på porträttet på scendraperiet är ett paljettglittrande lapptäcke och innan det rivs ned redogör föreställningens Sara Lidman (som mest påminner om Andy Warhol, peruken och outfiten är hiskelig) omständligt om persongalleriet så att vi i publiken inte ska bli förvirrade.

Nå, det blir vi ändå, men det är inget problem, eftersom de flesta roller är små och flytande. Andrea Björkholm spelar Sara Lidman karismatiskt, humoristiskt och vigt. Författaren som lägger sig i, karaktärerna som har anspråk, är en poäng förstås, men fiktionen blir för uppenbar och ställer sig i vägen för upplevelsen. Petrus, byns smoothtalker och allt-i-allo, är den enda av karaktärerna som får ett eget djup och Maria Salah fyller honom med fullt register, spelar ända ut i fingertopparna, sist jag såg henne var i ”Vitsvit” på Unga Klara, och hon strålade även där.

För regissören Carolina Frände var det viktigt att låta varje roll spelas av kvinnor, hon har själv uttryckt det som en kompensation. Det är synd att det ens ska behöva uttalas, varje skådespelare går avspänt in och ut ur sina roller, det är bara när manligheten görs till superkliché som jag tänker kön överhuvudtaget.

Sara Lidmans hyllade debut ”Tjärdalen”kom ut 1953. I den, liksom i pjäsen, är det byn som har huvudrollen. Nils ska äntligen bränna tjära, det ska äntligen bli pengar till gården och familjen - men det hela slår fel, tjärdalen är saboterad, och bland spillrorna ligger byns utstötte bråkstake, Jonas, med ett fastklämt, trasigt ben.

Historien kretsar kring huruvida byborna ska hjälpa Jonas eller strunta i det - sekundärt som ett straff för hans illdåd, primärt som ett straff för hans svaghet och oduglighet. Eftersom det, egentligen, är en norrländsk by på 20-talet är de flesta byborna fattiga och gudfruktiga.

De ser inte sitt eget ansvar, eller så ser de det men väljer att inte ta det. Vi i publiken dras in i spelet, som vittnen och som anklagade. Hur behandlar vi våra medmänniskor? Eller ännu värre: Vilka behandlas inte ens som människor? Vi är alla byn, och varje människas handling påverkar vårt nästa steg. Men alla handlingar byggs på förutsättningar, ekonomiska, sociala - hur rår vi på de krafterna, och hur flyr vi från dem?

Bearbetningen (dramatiseringen) av Lidmans roman är mästerligt utförd, exakt och drabbande kretsar manuset kring glödpunkterna, men den vackra och viktiga texten tenderar att gå förlorad i all utsmyckning. Det är discoljus, publikflirtar och vilda dansutbrott. Det är roligt, fjantigt, färgstarkt. Det är djärvt, kreativt och lekfullt (snarare än experimentellt och gränslöst), musikerna står nära skådespelarna och musiken är tät och medryckande (men texterna drunknar här också). Det är som om Frände till varje pris ska befästa att det här är en modern version av ett gammalt, så kallat ständigt aktuellt drama. Då kan vara nu och där kan vara här.

Efter pausen (då jag på damtoaletten hört både hyllningar och sågningar) lugnar föreställningen ned sig, första aktens fjompiga djävul har förlorat greppet om Nils själ, och författaren dräller inte omkring i sin berättelse och stör, det går att se, höra och känna… ”En onyttig landsända” - och tankar kring fixeringen av nytta, ”i en by vet alla allt om alla” - och tankar om hemliga inre landskap… behovet av kontroll, enkla definitioner och domar… ”Det var inte med flit, jag råkade bara”, och så prästen som predikar, som ett eko, om ”Guds uppenbara mening” med att låta Jonas dö utan att få hjälp. Synd då med nästa interaktionsmoment där vår gemensamma skuld - snarare än ansvar - ska pådyvlas oss bybor i publiken. Fast vi redan, äntligen, börjat förhålla oss till komplexiteten i moral och medlidande, det som är grunden i Lidmansroman.

På hemvägen återvänderjag till ”Kainos sång”. Den handlar om ett barn som skickas från Karelen till Sverige under andra världskriget men självklart tänker man under föreställningens gång hela tiden på flykt och ensamkommande idag, situationen här och nu, just för att gestaltningen nästlar sig in och inte skrivs en på näsan. Vad hade hänt med oss i publiken om vi, i ”Tjärdalen”, bjudits på mindre underhållning, om vi fått vara närmare de råa orden och de utsatta människorna? Vad händer med vår medkänsla när orden och rösterna får lysa underifrån? Elden sprakar fortfarande i ”Tjärdalen”.

Fakta:

"Tjärdalen"

Av: Sara Lidman

Dramatisering: Carl Åkerlund

Musik: Jonas Svennem

Idé, koncept, prolog Carolina Frände

Regi: Carolina Frände, Joakim Rindå