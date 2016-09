Nästan för kul – och när allvaret börjar tar det slut

Gävle handikappteaters verksamhetschef Ulrika Hörberg gör sitt 37:e år i den rollen. Det är inget jubileumartat över siffran 37 men det har för längesedan kommit till den punkten att varje nytt år hon gör är värt en applåd. Det är sällan man ser den sortens extrema hängivenhet – men en akt in i "Fingerpullats story" är det lätt att förstå varför. Det måste vara sällsynt givande att se skådespelarna glänsa som de gör. Det här är ofrånkomligen människor som haft det besvärligt och kommer ha det besvärligt i fortsättningen också. Av anledningar de inte kan påverka. Det är underbart att se dem lyckas.

Den här pjäsen handlar om de besvären människor med handikapp har som de kan påverka. Det handlar om människorna som pratar över huvudena på dem, som vill bestämma vad som är ok för handikappade att tycka, var de ska bo, jobba med, om sex och relationer ens är passande eller inte. Scenen för händelserna är gruppboendet Fingerpullan och i huvudrollen finns Anna Widlund som den ständigt ifrågasättande och rakt-på-sak-förespråkande Nelly. Nelly vill leva till fullo men pekpinnarna riktade mot henne är oräkneliga, även från folk hon tycker om.

Under första akten är det inte långt mellan skratten för publiken i Centralteatern. Mycket, ja nästan allt, handlar om sex men även invandring och riskkapitalism berörs – det blir mer av den senare varan senare under pjäsen. Det är buskis vi ser under första akten, sexskämt med viss chockeffekt och en hel del juckande. Det är så enkelt och det har gjorts tusentals gånger om men det är alltid svårt att värja sig. Här finns också ett annat djup jämfört med när, låt säga, Stefan & Krister gör det. Här finns hela tiden en tanke att pröva oss i publiken – när börjar vi skruva på oss? Är det när två utvecklingsstörda personer går loss på varann i en knarrande trästol som vi vill dra gränsen, är det då förtrycket bubblar ut ur öronen på oss som kollar på? Ensemblen visar med all önskvärd tydlighet att det inte ska fråga om några gränsdragningar.

Det är svårare att avgöra om publiken fattar galoppen alla gånger. Klart tanken är att publiken ska skratta, för det mesta, men när de gör det också under en våldtäktsscen så har det blivit lite för kul. Där och då går allvaret förlorat och det är lika delar försvarsmekanismer som det faktum att pjäsen lärt dem att skratta åt allt som är förklaringen till den märkliga stunden.

Andra akten blir betydligt kortare. Den tar slut väldigt snabbt, troligtvis tas någon scen bort ur föreställningen på grund av något oförutsett problem. Det tar ett tag innan publiken förstår att föreställningen är slut. Bästa scenen under hela föreställningen är när riskkapitaliserna som tar över Fingerpullan gottar sig i nedskärningar på gruppboendet, plötsligt har ju handikappade människor blivit värdefulla – fast inte på det bra sättet. Efter den scenen och ett tal om att inte tappa hoppet från Nelly så är föreställningen slut. Precis när allvaret börjar.

"Fingerpullats story" med Gävle handikappteater

Torsdag 29 september

Centralteatern/Folkets hus i Gävle

Föreställningen ges igen söndag 2 oktober